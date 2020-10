Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen hemşire: Çok büyük bir travma yaşadık

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Nuray Koşukavak (45), eşiyle birlikte yakalandığı koronavirüsü yendi. 2 cerrahi maske ve N95 maskeyi birlikte kullanmasına rağmen koronavirüse yakalandığını ve büyük psikolojik travma yaşadıklarını söyleyen Koşukavak, "Çok ciddiye almalıyız. Tavsiyem kesinlikle kurallara uyalım" dedi.

Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin genel yoğun bakım servisinde görevli 1 çocuk annesi hemşire Nuray Koşukavak, geçen 29 Ağustos akşamı şiddetli baş ağrısı ve ateş şikayetiyle, çalıştığı hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi negatif çıkan Koşukavak'ın akciğerlerinde infiltrasyon gözlendi. Evde karantinaya alınan Koşukavak, ilaç tedavisine başladı. 4 Eylül günü yenilenen test pozitif çıktı. Evde karantinaya devam eden hemşire, eşi Süleyman Koşukavak'tan (46) da test yaptırmasını istedi. Mühendis Süleyman Koşukavak'ın da test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine çift, 10 gün süreyle evlerinde karantinada kaldı.

Karantina sürecinde durumu ağırlaşan Süleyman Koşukavak, hastaneye kaldırılıp, yoğun bakıma alındı. Koşukavak, immün plazma tedavisi ile sağlığına kavuştu.

'HAYATIN NE OLDUĞUNU ANLADIM'

Çok kötü bir dönem geçirdiğini, hayatının film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini anlatan Süleyman Koşukavak, "Çok kötü bir dönem atlattık. Eşimle beraber koronavirüs geçirdik. Zor bir süreçti. Başlangıçta ateş ve kuru öksürük vardı. Daha sonra yoğun bakıma kadar geçen bir süreç oldu. Yoğun bakımda 5 gün, 6 günde servisteki tedavi döneminden sonra hayatın ne olduğunu anladım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Kötü bir olay. Çocuğumuzu düşünerek, eşimle beraber sağlıklı bir tedavi gördük ama o tedavi süreci içinde özellikle öksürük, akciğerlerde sağlam bir hasar bıraktı. Tavsiyem kesinlikle kurallara uyalım" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM İÇİN YAŞAMAK ZORUNDAYDIM'

Hastalığının psikolojik olarak kendisini sarstığını dile getiren Koşukavak, "Sadece baş ağrısı değil herhangi bir yan semptom ateş, hafif öksürme dahil her şeyi koronavirüsmüş gibi algılayıp, ona göre tedbirlerimizi alıyoruz. Psikolojik olarak bu dönem zordu. Ama çocuğum için yaşamak zorundaydım" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADIK'

Hemşire Nuray Koşukavak da bu süreçte yakınlarına hastalığı bulaşarak zarar vermekten endişeli duyduklarını ifade ederek, "4 Eylül'de yapılan testim pozitif çıkınca eşimi hemen hastaneye gönderdim. Onun da testi yapıldı. Test sonucu eşimin de pozitif çıktı. 10 gün evde eşimle karantinaya devam ettik. Fakat eşimin astımı olduğundan dolayı onun öksürüğü şiddetlendi ve 10'uncu günden sonra da komplikasyonları gelişti. Öksürük ve ateş şikayetiyle yoğun bakıma yatışı yapıldı. 5 gün süreyle anestezi yoğun bakımda tedavimizi gördük. Tedavi sürecinde her ikimiz de oldukça büyük psikolojik travma yaşadık. Bu süreçte yakınlarımıza verdiğimiz zarardan çok endişeliydik. Tüm yakınlarıma ve sevenlerime maske, sosyal mesafe ve hijyenimize uyalım tavsiyesinde bulunuyorum. Mümkün olduğunca evde kalalım" diye konuştu.

'CİDDİYE ALMAMIZ GEREKİYOR'

Önlemleri almasına ve titiz davranmasına rağmen koronavirüs hastalığına yakalandığını dile getiren Nuray Koşukavak, "Çok titiz bir kişi olarak 2 cerrahi maske ve N95 maske kullanan biri olarak koronavirüse yakalandım. Ciddiye almamız gerekiyor. Şiddetli baş ağrılarım ve solunum sıkıntılarım oldu. Özellikle şikayetlerim halsizlikti. Merdiven dahi çıkamıyordum. Bu süreçte bir ay kadar halsizliğim devam etti. Ekstradan aldığım ilaçlar arttı ve kullandığım vitaminler şu an toparlanmamı sağladı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-29 07:21:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.