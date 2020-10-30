Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başlıyor

2020 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri, Şehzadeler Belediyesi veznelerinden alınmaya başlıyor. İsteyen vatandaşların ödemelerini internet üzerinden online olarak yapabileceği isteyenlerin kredi kartı ya da nakit olarak 2 Kasım30 Kasım 2020 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabileceği açıklandı.

Şehzadeler Belediyesi, 2020 yılı emlak vergisi 2. taksit tahsilatlarını almaya başlıyor. Emlak vergisi tahsilatlarının www.sehzadeler.bel.tr sitesi üzerinden online olarak da yapılabileceğini belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2 Kasım itibarı ile 2020yılı emlak vergilerinin 2. taksitlerinin tahsilatlarına başlıyoruz. 30 Kasım’a kadar tahsilat işlemlerimiz devam edecektir. Bu noktada ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız istediği şehirden herhangi bir Halk Bankası ve Deniz Bank’tan online ve ya banka veznelerinden yatırabilir.” dedi.

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