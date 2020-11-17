Soma'nın spor salonu baştan aşağı yenileniyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Muzaffer Ecemiş Kapalı Spor Salonu 4 milyon TL bedelle baştan aşağı yenilenmesine başlanırken, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve İlçe Spor Müdürü Dilek Mert tarafından yerinde incelendi.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve İlçe Spor Müdürü Dilek Mert, Soma Muzaffer Ecemiş Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. 4 milyon TL'lik bedelle baştan aşağı yenilenecek olan spor salonunda çalışmaları imnceleyen heyet, yetkililerden bilgi aldı. Soma'nın en büyük kapalı spor salonu olan Muzaffer Ecemiş Kapalı Spor Salonu'nda çalışmaların sürdüğünü belirten AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, salonun baştan sona 4 milyon liralık yatırımla yenileneceğini söyledi. Özkan, "Salonumuz yenilenen yüzüyle yakın zamanda yeniden hizmet vermeye devam edecek" dedi.

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