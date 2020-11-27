Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen ve eşi hastanede tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen ve eşi hastanede tedavi altına alındı

İHA

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen ve eşi hastanede tedavi altına alındı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve eşi Şaziye Sümen, dün yapılan Covid19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sümen ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, geçtiğimiz 22 Kasım günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından temaslı olarak karantinaya alınmıştı. 5 gündür ikamet ettiği evinde karantinada olan Adem Sümen ve eşi Şaziye Sümen, dün belirti göstermelerinin ardından test yaptırdı. Sümen ailesi, test sonuçlarının pozitif çıkması ile birlikte Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve eşi Şaziye Sümen’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li başkan taburcu oldu CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu
YEREL HABERLER CHP'li başkan taburcu oldu CHP Kula İlçe Başkanı ...
Manisa FK'nın yüzü kızardı
YEREL HABERLER Manisa FK'nın yüzü kızardı
Akhisarspor telafi peşinde
YEREL HABERLER Akhisarspor telafi peşinde
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kahveciler arayış içerisinde Kahvehanesi kapanan esnaf dükkanının önünde manavlığa başladı
YEREL HABERLER Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa ...
Selendi’de yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Selendi’de yoğunlaştırılmış korona virüs denetimleri ...
Pazar yeri girişinde kadınlar KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Pazar yeri girişinde kadınlar KADES bilgilendirmesi
Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı
YEREL HABERLER Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı
Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret
YEREL HABERLER Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret
Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor
YEREL HABERLER Yediemin deposundaki yüzlerce araç çürüyor
EDOK Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Karadeniz’i ziyaret etti
YEREL HABERLER EDOK Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Karadeniz’i ...
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
Başkan Akın’dan filyasyonda görev alan belediye personeline teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan filyasyonda görev alan belediye ...
Rektör Ataç online gerçekleştirilen EPO Konsorsiyum Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç online gerçekleştirilen EPO Konsorsiyum ...
Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor satrançta hedef 2. Lig
Büyükşehir, Kula’daki çevreci tesiste incelemede bulundu
YEREL HABERLER Büyükşehir, Kula’daki çevreci tesiste incelemede ...
Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak
YEREL HABERLER Yağışlı havalar Kayrakaltı için artık sorun olmayacak
Salihli’de zabıta ekiplerinden işletmelere korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Salihli’de zabıta ekiplerinden işletmelere korona ...
Manisa Azerbaycan Derneği’nden Başkan Ergün’e ve meclise teşekkür
YEREL HABERLER Manisa Azerbaycan Derneği’nden Başkan Ergün’e ve ...
Vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken ...
Başkan Çerçi’den MHP ve CHP’ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den MHP ve CHP’ye hayırlı olsun ziyareti
Başkan Bilgin'den spora büyük yatırım Ali Ziya Parlar Stadı spor kompleksine dönüşecek
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den spora büyük yatırım Ali Ziya Parlar ...
Büyükşehirden üreticiye büyük destek
YEREL HABERLER Büyükşehirden üreticiye büyük destek
Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
YEREL HABERLER Manisa, bir prestij cadde daha kazandı
Saruhanlı Belediyesi, kiracılarına zam yapmayacak
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi, kiracılarına zam yapmayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X