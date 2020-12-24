Manisa'nın yeni gözdesinde çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, içerisinde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, alışveriş merkezi ve otel gibi alanların bulunduğu kentin yeni gözdesi olacak olan Manisa Prime projesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi binasının yüzde 98 noktalarına geldiğini belirten Başkan Ergün, “Tahmin ediyorum ki Ocak ayı sonu itibariyle artık Büyükşehir Belediyesi'ni mevcut binasına taşıma noktasında olacağız. Otel ve AVM noktasında da önümüzdeki yaz burayı faal hale geçirelim düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kentin yeni gözdesi olacak olan Manisa Prime projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de proje sahasına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Daire Başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. İlk olarak projenin Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası bölümünde incelemeler yapan Başkan Ergün, bütün katları tek tek gezerek Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya'dan bilgiler aldı. Başkan Ergün daha sonra Manisa Prime projesinin AVM ve Otel bölümünde de incelemeler yaptı. Projenin otel bölümünde oluşturulan örnek odada da incelemeler yapan Başkan Ergün, projenin iç dizaynında kullanılacak olan malzemeleri inceledi.



Çalışmaları değerlendirdi

İncelemelerinin ardından çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İlgili daire Başkanlıklarımızla son detayların kararlarını verme noktasındayız. O sebeple hassas kararları bugün arkadaşlarımızla, ilgili firma yetkilileriyle istişare ederek netleştirmeye çalıştık" dedi.



"Manisa Büyükşehir Belediyesi kendi binasına kavuşacak"

Projede çalışmaların hiç durmaksızın devam ettiğini, belirten Başkan Ergün, "Önceliğimiz olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin binasını yüzde 98 noktalarına getirmiş durumdayız. Tahmin ediyorum ki Ocak ayı sonu itibariyle artık Büyükşehir Belediyesi'ni mevcut binasına taşıma noktasında olacağız. Tabi ki çevre, peyzaj çalışmaları, havuz çalışmaları, AVM ve Otel noktasındaki çalışmalar da durmaksızın devam ediyor. Artık Büyükşehir Belediyesi kendi binasında, çok daha modern bir şekilde hizmet etme durumunda ve yaklaşık 50 senesini götürecek bir binaya kavuşmuş olacak. Bunun için mutluyuz. Başta çalışanlarımız olmak üzere burada emeği geçen tüm kardeşlerimize, ilgili firmaya katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Önümüzdeki yaz faal hale geçirme düşüncesindeyiz"

Manisa'nın sosyal yaşamını tamamlayacak, insanların güzel bir şekilde vakit geçirebileceği mekanlar olması için her noktanın en ince detayına kadar çalışıldığını kaydeden Başkan Ergün, "Her noktanın en ince detayına kadar bu çalışmalarımızı dünden bugüne taşıdık. Hala da takibini yapmaktayız. Otel ve AVM noktasında da herhalde önümüzdeki yaz burayı faal hale geçirelim düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

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