'Engelsiz Bilişim Günleri' çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

'8. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri', Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

Bu yıl, sekizincisi düzenlenen 'KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2020'nin açılış konuşmaları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Altınay ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç tarafından yapıldı.



Manisa CBÜ'de 'Engelsiz Bilgi Erişim Servisi' çalışmaları yürütülüyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, açılış konuşmasında, “Manisa Celal Bayar Üniversitesinde okumakta olan engelli öğrencilerimizin kütüphane hizmetinden daha iyi yararlanabilmesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız bünyesinde EBES (Engelsiz Bilgi Erişim Servisi) çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarımızı pandemi döneminde daha da ilerlettik. Gerçekleştirilen uzaktan eğitim sisteminde kullanılan MS TEAMS ara yüzünün erişilebilir bir platform olması, engelli öğrencilerimizin de bu sistemden azami ölçüde yararlanması ve eğitimlerine devam etmesine imkân tanımıştır.” dedi.



Üniversitede 20 videodan oluşan eğitim materyali hazırlandı

Rektör Ataç, “Gerek uzaktan eğitimde gerekse günlük hayatta en önemli sorunlardan biri Erişilebilir Ders Materyallerinin hazırlanması. Bu konuya katkı sunmak üzere yaklaşık 20 videodan oluşan bir eğitim serisi hazırlığımız tamamlanmak üzere. Bu videoları gelecek hafta, başta eğitimcilerimiz olmak üzere herkesin faydalanması için çevrimiçi ortamda hizmete sunacağız.” açıklamalarında bulundu.

Etkinlikte, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin katılımı ile Türkiye ve KKTC’de engelsiz bilişim çalışmaları, sivil toplum örgütleri faaliyetleri, engelli haklarının izlenmesi ile projeler ve hizmetler ana başlıklarında 4 farklı panel düzenlendi.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde engellilere yönelik yürütülen bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında yapılan mevcut çalışmalar, yasal düzenlemeler, başarılı örnekler ve sorunların masaya yatırıldığı 8. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, katılımcıların iyi dilek ve temennileriyle sona erdi.

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