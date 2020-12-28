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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan arpan kamyonun şoförü Hacı Ömer Çınar (45), araç içinde sıkıştı. Yaralı Çınar, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, İzmirAnkara yolunun Kula ilçesi Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan İzmir yönüne giden Hacı Ömer Çınar'ın kullandığı 19 TL 932 plakalı kamyon, aynı yöne giden Fahrettin Kart yönetimindeki 42 GR 447 TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön tarafı büyük oranda hasar gören kamyonda şoför Hacı Ömer Çınar, sıkışarak yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon şoförü Çınar'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kamyon şoförü Çınar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-12-28 18:29:26



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