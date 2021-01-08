Akhisarspor'da Musa gitti Lawal geldi

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)TFF 1'inci Lig'de hareketli günler geçiren düşme hattındaki Akhisarspor'da Musa Nizam da takımdan ayrılırken Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'la anlaşma sağlandı. Bjarnason, Rotman, Hadzic, Taha ve Vrsajevic'in ardından mevcut kadrodan ayrılan 6'ncı isim olan Musa, 2 yıldır forma giydiği kulübe veda mesajı yayınladı. Geçen yıldan beri süren transfer yasağını kaldırmak için alacaklı eski futbolcularla anlaşma sağlayıp resmi işlemleri bekleyen yönetim, Kongolu forvet Dzon Delarge'den sonra ülkemizde Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Ankaraspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'te forma giyen Lawal'ı da takımla antrenmanlara başlattı. Sezonun ilk yarısını Al İttihad'da geçiren 30 yaşındaki Lawal, Süper Lig'de 112 maçta 8, 1'inci Lig'de 25 maçta 6 gol attı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-01-08 14:30:50
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