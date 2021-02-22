Başkan Ergün’e sürpriz doğum günü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında danışmanları ve üst yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde kendisine doğum günü sürprizi yapılan Başkan Ergün, sürpriz nedeniyle teşekkür ederek yeni hizmet binasında hayırlı hizmetler vermeyi temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına taşınma işlemlerini tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında danışmanları ve üst yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi doğum günü olması nedeniyle Başkan Ergün’e doğum günü pastasıyla sürpriz yapıldı. Başkanlık makamı, danışmanlar ve daire başkanlarının yer aldığı sürpriz doğum günü kutlamasında Başkan Ergün, sürpriz nedeniyle çalışanlarına teşekkür etti, yeni hizmet binasında hayırlı hizmetler verme temennisinde bulundu.

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