Akhisar, Manisa bölgesinde işçiye en çok zam yapan belediye oldu

Akhisar Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında daha önceden görüşülen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Manisa genelinde çalışanlarına en fazla maaş veren belediye Akhisar Belediyesi oldu.

Akhisar Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası ile süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri imzayla sonuçlandı. Belediyede çalışan işçilerle 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalanırken yevmiyelerine yüzde 16 zam, sosyal haklarına yüzde 18, ikinci yıl için ise enflasyon artı 5 puan zam yapıldı.

Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Daha önceden anlaşma sağladığımız Belediyeİş Sendikamız ile birlikte bugün imza töreni gerçekleştiriyoruz. Akhisar Belediyesi olarak ilk geldiğimiz günden beri işçinin ve emekçinin yanında olduk ve onları ekonomik ve sosyal haklar açısından güçlendirmek için adımlar attık. Bugün Belediyeİş Sendikamız ile yaptığımız toplu iş sözleşmesi sonucunda Manisa genelinde çalışan işçilere en fazla maaş veren belediye Akhisar Belediyesi oldu. Bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızı hem ekonomik hem de sosyal haklar açısından destekliyoruz. Onlar da şehrimiz için canla başla çalışıyor ve mücadele ediyorlar. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Belediyeİş Sendikası’na da katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Umuyoruz gelecekte de güzel işlere hep birlikte imza atacağız. Herkese hayırlı olsun” dedi.

Başkan Besim Dutlulu’nun işçi ve emekçilerin hakkını her zaman veren bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Belediyeİş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, “Besim Dutlulu başkanımız, göreve geldiği ilk günden beri çalışan emekçi arkadaşlarımızın yanında oldu. Bugün imzaladığımız sözleşme ile Manisa bölgesindeki belediyeler arasında en yüksek maaşı alan işçiler Akhisar Belediyesi’nde çalışan emekçi arkadaşlarımız olmuştur. İşçi arkadaşlarımız adına Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da katıldığı imza törenine Belediyeİş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, Şube Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir, Şube Sekreteri Altan Karakaya, İşyeri Temsilcileri Kemal Molla ve Yalçın Topuz ile Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.