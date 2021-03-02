Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Kırsal kalkınma projeleriyle üreticisine destek olan Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi’nde hayata geçireceği Kırsal Kalkınma Merkezi’nin yapımını sürdürüyor.

Ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi’nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruluyor. Proje tamamlandığında bölgede üretimi yapılan ürünler işlenerek pazarlanabilecek. Kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Pelitalan Mahallesi’nde hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Merkezimizin inşası sürüyor. Bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı öngörüyoruz. Proje bittiğinde bölge, üretimin ve pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek” dedi.

Kırsal Kalkınma Merkezi iki binadan oluşuyor. İlk binanın birinci katında soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci katında ise eğitim salonu bulunuyor. İkinci bina olan üretim binasında da pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freezedrying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 50 ton kapasiteli kantar bulunuyor.

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