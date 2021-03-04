2. Lig: Manisa FK: 1 - Ankara Demirspor: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: Manisa FK: 1 - Ankara Demirspor: 1

İHA

2. Lig: Manisa FK: 1 - Ankara Demirspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Ankara Demirspor ile 11 berabere kaldı. Ligde 65 puana ulaşan siyahbeyazlı ekip, 18 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Saldıraner xx, Ferhat Çalar xx
Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx (Ümit dk. 67 xx), Burak xx, Erhan xx, Mehmet Güven xx (Nizamettin dk. 46 xx), Ferhat xx (Mikail dk. 46 xx), Hakan xx (Kemal dk. 67 xxx), Zahit xx, Sertaç xx (Volkan dk. 78 xx), Okan x
Ankara Demirspor: Ömercan xx, Kamil xx, Hasan xx (Harun dk. 73 xx), Mustafa xx, Serdar xx, Ayberk xx (Hakan dk. 59 xx), Ahmet Devret xx, Hasan xx (Turan dk. 73 xx), Taner xx, Rahmi Can xx, İlker xxx (Ahmet dk. 73 xx)
Goller: Kemal (dk. 82) (Manisa FK), İlker (dk. 29) (Ankara Demirspor)
Kırmızı kart: Okan Eken (dk. 35) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Hakan, Nizamettin, Ahmet, Mehmet Yılmaz (Manisa FK), Ayberk, Mustafa, Serdar (Ankara Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
Başkan Ergün, yeni normalleşme ile ilgili vatandaş ve esnafı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün, yeni normalleşme ile ilgili vatandaş ve ...
Tedavisi tamamlanan yavru karaca yeniden doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan yavru karaca yeniden doğaya ...
Başkan Çetin Akın: "Rehavete kapılmayalım, tedbirlere uyalım"
YEREL HABERLER Başkan Çetin Akın: "Rehavete kapılmayalım, tedbirlere ...
Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor: 1-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor: 1-1
Manisa’da ‘Hızır’ timleri motosiklet kazalarını önleyecek
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Hızır’ timleri motosiklet kazalarını ...
Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Kaymakamdan Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Kaymakamdan Covid-19 denetimi
Şehzadeler'de dinamik denetim modeli hayata geçti
YEREL HABERLER Şehzadeler'de dinamik denetim modeli hayata geçti
İlçe emniyet müdürü koronaya yakalandı
YEREL HABERLER İlçe emniyet müdürü koronaya yakalandı
Kendi motosikleti gibi alıp gitti, güvenlik kamerasına takıldı Motosikletin sahibi İbrahim Büyükşahin: “Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın”
YEREL HABERLER Kendi motosikleti gibi alıp gitti, güvenlik ...
Havuzlu Çarşı’da Manisa’nın tarihine yolculuk
YEREL HABERLER Havuzlu Çarşı’da Manisa’nın tarihine yolculuk
AFAD ekipleri Alaşehir'de broşür dağıttı
YEREL HABERLER AFAD ekipleri Alaşehir'de broşür dağıttı
Kadınlar el sanatları kursunu çok sevdi
YEREL HABERLER Kadınlar el sanatları kursunu çok sevdi
Somaspor zirvede tek
YEREL HABERLER Somaspor zirvede tek
Manisa’da ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ ...
Manisa’da jandarmadan bin 500 personelle denetleme Jandarma ekipleri açık olan işletmelerde maske, mesafe ve hijyen şartlarını denetledi
YEREL HABERLER Manisa’da jandarmadan bin 500 personelle ...
Manisaspor amatöre doğru
YEREL HABERLER Manisaspor amatöre doğru
Manisa’da 230 sondaj kuyusu kurudu, su seviyesi kritik noktada MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: “Su kaynaklarımız sınırsız değil” “2020 yılında 230 adet sondajımız kurudu ya da su seviyesi kritik noktalara geldi. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 125 sondajımızda ise su seviyelerinin düşmesi dolayısıyla ortalama 15 metre boru ilave ederek daha derinlere indik”
YEREL HABERLER Manisa’da 230 sondaj kuyusu kurudu, su seviyesi ...
Büyükşehir zabıtadan İlçelere ziyaret
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtadan İlçelere ziyaret
Kadın üreticiden Başkan Ergün’e teşekkür
YEREL HABERLER Kadın üreticiden Başkan Ergün’e teşekkür
Başkan Bilgin, taleplere duyarsız kalmadı Saruhanlı’nın Koldere Mahallesine park ve dinlenme alanı yapılacak
YEREL HABERLER Başkan Bilgin, taleplere duyarsız ...
Gencay’dan MER Kolejine övgü
YEREL HABERLER Gencay’dan MER Kolejine övgü
(Özel) İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi Yarışmada ikinci olan 6. sınıf öğrencisi Asu Turan, İstiklal Marşı için ödülü kabul etmeyen Mehmet Akif Ersoy'dan etkilenerek verilen ödülü kabul etmedi 6. sınıf öğrencisi Asu Turan: "Ecdadımız gibi millete adanmış bir marş için ödül almak istemedim"
YEREL HABERLER (Özel) İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul ...