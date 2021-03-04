2. Lig: Manisa FK: 1 - Ankara Demirspor: 1

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Ankara Demirspor ile 11 berabere kaldı. Ligde 65 puana ulaşan siyahbeyazlı ekip, 18 puan farkla liderliğini sürdürdü.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Saldıraner xx, Ferhat Çalar xx

Manisa FK: Ömer xx, Mehmet Yılmaz xx, Ahmet xx (Ümit dk. 67 xx), Burak xx, Erhan xx, Mehmet Güven xx (Nizamettin dk. 46 xx), Ferhat xx (Mikail dk. 46 xx), Hakan xx (Kemal dk. 67 xxx), Zahit xx, Sertaç xx (Volkan dk. 78 xx), Okan x

Ankara Demirspor: Ömercan xx, Kamil xx, Hasan xx (Harun dk. 73 xx), Mustafa xx, Serdar xx, Ayberk xx (Hakan dk. 59 xx), Ahmet Devret xx, Hasan xx (Turan dk. 73 xx), Taner xx, Rahmi Can xx, İlker xxx (Ahmet dk. 73 xx)

Goller: Kemal (dk. 82) (Manisa FK), İlker (dk. 29) (Ankara Demirspor)

Kırmızı kart: Okan Eken (dk. 35) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Hakan, Nizamettin, Ahmet, Mehmet Yılmaz (Manisa FK), Ayberk, Mustafa, Serdar (Ankara Demirspor)

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