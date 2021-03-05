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Oğuzhan KÖKCÜOĞLU/ SARUHANLI (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde bir besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv, 2 gün yaşayabildi.

Saruhanlı'nın kırsal Büyükbelen Mahallesi'ndeki evinde tavuk besleyen Hacer Han'ın kuluçkaya yatırdığı 5 yumurtadan 22 gün sonra civcivler çıktı. Han, yürümekte ve beslenmekte zorlanan civcivi kontrol ettiğinde 4 ayaklı olduğunu fark etti. Durumu yakınlarıyla paylaşan Hacer Han'ın evinde 4 ayaklı civciv olduğunu duyan mahalle sakinleri, yavruyu görmek için eve akın etti. Ancak civciv, 2 gün sonra öldü.

Hacer Han, "Allah'ın yarattığı canlı işte, çok şaşırdık. Doğal tavuktu, kimyasal yem yemedi, köy yumurtasıydı. Duyunca görmeye gelen çok kişi oldu, meraktan herkes gelip baktı, fotoğraflarını çekti. Beslensin diye çok uğraştım. Yürüyemediği için diğer civcivler üzerine basıyordu. Yaşatamadık, bu sabah telef oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Saruhanlı Oğuzhan KÖKCÜOĞLU

2021-03-05 16:03:52



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