Manisa’nın Kurtuluşu Müzesi için çalışmalar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni belediye hizmet binasının yanına yapılması planlanan Manisa’nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki tarihini anlatan müze yapılması için çalışmalar başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Encümen Salonu’nda ilgili firma yetkilileri tarafından tanıtım yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir proje olan Manisa’nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki tarihi anlatan müzeyi kazandırmaya hazırlanıyor. Çalışmalarına bir süre önce başlanan projede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, yeni hizmet binası Encümen Salonu’nda projelerin tanıtımı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Uğur Başkal ve Ertuğrul Yıldırım ile Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’in hazır bulunduğu sunum toplantısında ilgili firmaların yetkilileri tarafından taslak olarak hazırlanan projeler sunum eşliğinde aktarıldı. Aktarılan bilgiler üzerine fikir alışverişinde bulunan Başkan Ergün, projelerin değerlendirilerek en kısa sürede karar verileceğini kaydetti. Başkan Ergün, Manisa’ya kazandırılması planlanan Manisa’nın kurtuluşunu anlatan müzenin Cumhuriyet’in 100. yılına hazır olmasının hedeflendiğini kaydetti.

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