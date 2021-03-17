Yunusemre’de yüzbinlerce fidan toprakla buluştu

Yunusemre Belediyesi, ‘1 milyon fidan toprakla buluşuyor’ projesi ile ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 4 yıldır ‘1 milyon fidan toprakla buluşuyor’ projesiyle yeşil bir şehir hedefleyen Yunusemre Belediyesi, yüzbinlerce fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında fidan dikimi Güzelyurt Mahallesi ile devam ederken, ağaçlandırmalarla bölgenin güzelleştiğini belirten Güzelyurt Muhtarı Aynur Tava, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Tava, “Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallemizde ağaç dikimi yapıyor. Çevre dostu Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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