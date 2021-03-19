Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı

Sen de mi uşak!

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, ambulansın çarptığı 'Komiser Şefik' lakaplı down sendromlu Şefik Aslan (30), yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hasta almaya giden ambulansın bir anda önüne çıkan Şefik Aslan, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İlk müdahaleyi ambulanstaki sağlık görevlilerinin yaptığı Aslan, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-03-19 22:02:08



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