Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Alaşehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağan kar sonrası kentte ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Bölgenin doğal güzellikleriyle karın buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan öğle saatlerinde kent merkezinde kar yağışı etkisini kaybederken, yüksek kesimlerde ise sürdüğü öğrenildi.

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