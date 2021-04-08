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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Sağlıklı Çarşamba' toplantıları başladı

İHA

'Sağlıklı Çarşamba' toplantıları başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, pandemi kuralları çerçevesinde halka açık olarak düzenlenecek 'Sağlıklı Çarşamba' toplantıları başladı.
Sultan Cami Parkı içinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi’nde gerçekleşecek sağlık toplantıları serisinin ilki düzenlendi. Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Dündar Erbay moderatörlüğünde 'Çocuktan erişkine doktoruna danış, neden aşı olmalıyız: koronadan kızamığa' konusunun ele alındığı toplantının konuşmacıları; Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Şenol ve MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Semra Bayturan oldu.
Pandemi koşulları gözetilerek sınırlı sayıda kişi ile gerçekleştirilen toplantıda, açıklamalarda bulunan öğretim üyeleri; Türkiye'de çocuk felci, kuş palazı, çiçek gibi birçok hastalığın etkin aşılama ile birlikte görülmez olduğunu, aşıyla önlenebilir birçok hastalığın da oranlarının oldukça azaldığını ve hiçbir doğal yöntemin, hastalığın doğal yollardan geçirilmesi de dahil olmak üzere aşının başarısının yerine geçemeyeceğini vurguladı.
"Aşılar otizm yapar mı?", "Bazı aşılardaki koruyucu maddeler sağlığa zararlı mı?" sorularının da yanıt bulduğu toplantıda; Dr. Andrew Jeremy Wakefield’in kızamık aşısı ile otizm arasında ilişki olduğunu bildirdiği 1998 yılında yayımlanan makalesi üzerine dünya çapında kızamık aşılama oranlarında düşüş gerçekleştiği, aşılama oranlarının düşmesi ile birlikte otizmin azalmamakla birlikte, unutulmaya yüz tutmuş kızamık salgınlarının gerek Amerika Birleşik Devletlerinde, gerek Avrupa ülkelerinde gerekse de Türkiye'de tekrar hortladığı açıklamalarına yer verilerek on binlerce katılımcının olduğu başka bir çalışmada otizm ve kızamık aşısı arasında hiçbir ilişkinin gösterilemediği tespitlerine yer verildi.
Türkiye'dd Covid19 aşılarının yapılmasının etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Şenol gerek mRNA gerekse de inaktif aşının hastalığın azalmasında etkili olduğuna bunun yanı sıra bireysel ve toplumsal bağışıklık açısından da önemine değinerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yapılan Covid19 aşı çalışmasının sonucunu paylaştı. Şenol, “Aşı etkin! Manisa Celal Bayar Üniversitesinde 1053 katılımcı üzerinde yaptığımız çalışma, ülkemizde ağırlıklı olarak uygulanan Covid19 inaktif (SinovacCoronavac) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğunu gösterdi. Ancak antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunu garanti etmiyor. Kişisel korunma önlemlerinin hiç taviz verilmeden sürdürülmesi halen önem taşımakta.” İfadelerine yer vererek aşı istenmeyen yan etkilerinin kabul edilebilir sınırlar içinde bulunduğunun da saptandığını belirtti.

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