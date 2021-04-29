Manisa TSO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa TSO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Manisa TSO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle internet üzerinden ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.
Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek Nisan ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Tam kapanma kararının ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Başkan Türek, “Pandemi nedeniyle dünya olarak zor günlerden geçiriyoruz. Bu zorlu günlerde iş dünyası olarak çok yara aldık. Daha bu yaralarımızı sarmamışken şimdi tam kapanma dönemine giriyoruz. Kuşkusuz ki vaka sayılarına bakacak olursak bu karar alınması gereken bir karardı. Ama ekonomik gerçeklerde ortada. İş dünyasında çarkların dönmesi için gerekli adımların atılması lazım. Ödemeler kapıya dayandı. Yeni düzenlenmeler ile SGK primi, vergi, kredi borçları, kira gibi ödemeler ertelenmeli. İş dünyasına nefes aldıracak adımlar atılmalı. İş dünyası olarak bu zorlu süreçte ayakta durmaya çalışıp üretmeye devam ettik. İş dünyasının yaptığı fedakarlığı bankalarında yapmasını bekliyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz: “Ekonomik adımların atılması lazım”
Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, tam kapanma sürecini ekonomik olarak en az zararla atlatabilmek için yeni ekonomik destek paketlerinin açıklanması gerektiğinin altını çizdi.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Tam kapanma sürecinden dolayı iş dünyasının yaşayacağı olumsuz etkileri bir nebze olsun aza indirmek için yeni destek paketleri açıklanmalıdır. İş dünyasının ve reel sektörün ayakta kalması için bu büyük bir gereksinimdir.” dedi.

“Yeni destek paketleri açıklanmalı”
Yeni desteklerle ekonominin ayakta tutulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Mehmet Yılmaz, “Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. 1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde de ciddi boyutlara ulaştı. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler iş dünyasını ekonomik olarak derinden etkiledi. Önümüzdeki süreçte de etkilenmeye devam edecek. Geldiğimiz noktada üyelerimiz salgınla birlikte ekonomiyle de mücadele ediyor. Hiç şüphe yok ki insan sağlığı her şeyin ötesinde. Alınan tam kapanma kararlarını bu bağlamda saygı ile karşılıyoruz. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Üyelerimiz ekonomik olarak zor günler geçirdi. Geçirmeye de devam ediyor. Bir nebze olsun iş dünyasını rahatlatmak adına yeni ve kapsayıcı ekonomik destek paketleri açıklanması gerek. Üyelerimizin ayakta kalması açısından bu konu çok önemli. Ayrıca Kapanan iş yerlerine ve çalışanlarına karşılıksız nakit destekler mutlaka verilmeli ve prim, vergi, kredi gibi borçları faizsiz ötelenmelidir. İş yerleri tam kapanırken, bankalar açık ve ödemelerini almaya devam etmektedir. Bu sebeple üyelerimizin bankalara olan kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli. İşyeri kira olan ve bu süreçte kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan işverenlerimize kira desteği verilmeli. Yanlarında çalışan personellerin SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı. Desteklerin kısa süreli değil, ekonomik olarak tam normalleşme dönemine kadar devam etmesini talep ediyoruz. Tüm bu taleplerimizi çatı kuruluşumuz olan TOBB’un aracılığı ile ilgili bakanlıklara ilettik. Önümüzdeki günlerde devletimizden müjdeli haberler bekliyoruz. İş dünyasını rahatlatacak güçlü bir koruma paketinin hayata geçirilmelidir” dedi.

“Kısa yoldan zenginleşmek hayali, hüsran ile sonuçlanabilmekte”
Konuşmasına kripto paralarda yaşanan mağduriyetler ile ilgili konuşarak devam Başkan Yılmaz, “Geçen hafta başlayan ve önümüzdeki dönem daha çok karşılaşacağımız kripto varlıklar ile ilgili bazı hususları arz etmek isterim. Malum itibari paranın alternatifi olarak ortaya çıkan kripto para ilk olarak 2009’da kim olduğu belli olmayan Satoshi Nakamoto adlı bir kişi veya grup tarından oluşturuldu. Satoshi Nakamoto adlı kişi veya gurubun kim olduğu henüz belli değildir. Kimisine göre otuzlu yaşlarda bir Japon, kimisine göre büyük bir sistemin görünürdeki ismi. Henüz gören veya bilen yok. Bilgisayar ortamında sanal para. Güvenli işlem gerçekleştirmek için kriptografi veya şifreleme sistemi kullanıldığı için kripto para deniliyor. Riski seven, gözü kara ve özellikle yeniliği seven yatırımcının gözdesi. Bir Bitcoin (Btc) 53 bin dolar civarında bugünlerde. Çok hızlı artıp çok hızlı düşebiliyor. Oynak ve çok değerli. Kripto paraların en çok tercih edileni, yüzde 80’lik bir oran ile Bitcoin (BTC). Ancak bunun gibi onlarca para var. Geçen hafta Merkez Bankası yerinde yaptığı düzenleme ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanımını yasakladı. Birkaç gün sonra da kripto para piyasasında aracılık hizmeti sunan bir aracının topladığı paralarla yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Arkasından başkaları geldi, gelecek. Binlerce insan paralarını geri almak için savcılıklara başvurdu. Vatandaşımızın yeterli bilgisinin olmadığını düşündüğümüz yatırım araçlarına yöneldiği görülmektedir. Kısa yoldan zenginleşmek hayali, hüsran ile sonuçlanabilmekte. En kısa sürede düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bir musibet bin nasihate bedeldir misali, umarız bu düzenlemeler bir an evvel hayata geçer. Ve umarız bu tür olumsuz örnekler finansal piyasalarımızda bir daha gerçekleşmez ve sorumlular adalet önünde hesap verir” dedi.

“ABD’yi şiddetle kınıyoruz”
Sözlerinin son bölümünde ABD Başkanı Joe Biden’ın, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklama ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Değerli meclis üyelerimiz, son olarak bir konuyu daha arz etmek isterim. Malum 1915 olayları olarak değerlendirilen dönem ile ilgili her yıl ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmaya çalışılmaktadır. Öncelikli olarak bu olaylarda hayatı kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 106 yıl önce savaş ortamında yaşanan tüm acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz. Tarihçilerin çalışması gereken bir konu olarak her defasında ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ettiğimizi düşünüyorum. Konu bu şekilde seyrederken, 24 Nisan 2021, Cumartesi günü hepimizin haksızlık olarak değerlendirdiği bir olay yaşandı maalesef. ABD tarafından 1915 olaylarının malum şekilde ifade edildiğine şahit olduk. Tarihin gerçeklerini yansıtmayan, bu asılsız ve haksız ifadeyi ve tanımlamayı kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. 1915 olaylarının, tarihçilerin objektif bir şekilde değerlendirmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Birilerinin siyasi bir araç olarak kullanacakları bir konu olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle stratejik ortak olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri’nin konuyu bu şekilde gündeme getirmesi, ortaklık anlayışı ile hiçbir suretle bağdaşmamaktadır. Siyasi bir malzeme olarak gündeme getirilen bu yaklaşımları reddediyor, şiddetle kınıyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarıgöl’de gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de gözaltına alınan 4 kişiden ikisi ...
Manisa FK tarihe geçecek
YEREL HABERLER Manisa FK tarihe geçecek
'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor
YEREL HABERLER 'Kuzugöbeği' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı ...
Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinden pandemi planlama ziyareti
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden pandemi planlama ...
Manisa FK şampiyonluk kupasını kaldırdı 2. Lig: Manisa FK: 6 - Gümüşhanespor: 0 Bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Ege ekibi Manisa FK, kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Manisa FK şampiyonluk kupasını kaldırdı 2. Lig: ...
Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu
YEREL HABERLER Şampiyon Manisa FK kupasına kavuştu
Manisa Futbol Kulubu - Gümüşhanespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulubu - Gümüşhanespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - Sakaryaspor: 0-3
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sakaryaspor: 0-3
Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kafesin kilidini kırıp, köpeği çaldılar; o anlar ...
Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 6-0
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 6-0
Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş Manisa’da uyuşturucu üretilen eve baskın
YEREL HABERLER Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş Manisa’da ...
Manisa Futbol Kulubu - Gümüşhanespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulubu - Gümüşhanespor (FOTOĞRAFLAR)
Turgutluspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sakaryaspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisa Müftüsünden zekat uyarısı Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök: “İslam dini, servetin toplumun bir kesiminin elinde dolaşan bir saltanat olmasını istememektedir”
YEREL HABERLER Manisa Müftüsünden zekat uyarısı Manisa İl Müftüsü ...
Personelin maaşı için imzalar atıldı Turgutlu Belediyesinin 600 personeli 2 bin 540 TL promosyon alacak
YEREL HABERLER Personelin maaşı için imzalar atıldı Turgutlu ...
İYİ Parti’de istifa şoku İYİ Parti Alaşehir ilçe başkanı ile birlikte 15 kişi partilerinden istifa ederek MHP’ye katıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti’de istifa şoku İYİ Parti Alaşehir ilçe ...
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek Köpeği çalıp motosikletle kayıplara karıştılar Köpeğin çalındığı o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Çalınan köpeğini getirene ödül verecek Köpeği çalıp ...
Turgutlu’da emlak beyan değerleri elektronik ortamda yapabilecek Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Tapu Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı
YEREL HABERLER Turgutlu’da emlak beyan değerleri elektronik ortamda ...
Manisa TSO’dan üyelikleri düşürülen yöneticilerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Manisa TSO’dan üyelikleri düşürülen yöneticilerle ...
Mezarlıklar, bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mezarlıklar, bayrama hazırlanıyor
Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
YEREL HABERLER Emcelli Biberlerini, genç kuşaklar yetişmeye başladı
Somaspor'a ceza kapıda
YEREL HABERLER Somaspor'a ceza kapıda
Evinden kaçırılan zihinsel engelli çocuk bulundu: 3 gözaltı Manisa’nın Selendi ilçesinde gelin edilmek üzere evinden kaçırılan 16 yaşındaki Şadiye Çankaya İzmir’de bulundu Şadiye Çankaya’yı kaçıran 3 kişiden 2’si ve ev sahibi gözaltına alındı Vücudunda darp izlerine rastlanan çocuk yapılan muayenesinin ardından geçici olarak devlet koruması altına alındı
YEREL HABERLER Evinden kaçırılan zihinsel engelli çocuk bulundu: 3 ...