Şampiyon Somaspor kupasına kavuştu

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SOMA, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Somaspor, kupasına kavuştu.

Ligin son haftasında Isparta 32 Spor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda Atatürk Stadı'nda şampiyonluk organizasyonu düzenlendi. Tüm takım organizasyonda hazır bulunurken şampiyonluk kupası büyük bir coşkuyla havaya kaldırıldı. Törene Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, Başkan Yardımcısı Cem Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Burhanettin Basatemur ve futbolcular katıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-04-30 14:09:33



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