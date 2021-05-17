Baraj gölü tahliye havuzuna düşüp yaşamını yitiren çocuk son yolculuğuna uğurlandı



Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki Avşar Baraj Gölü'nün tahliye havuzuna düşüp, suda boğularak yaşamını yitiren Mehmet Çömlekçi (16), ailesinin yaşadığı Alaşehir'in kırsal Subaşı Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir'in kırsal Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çömlekçi, dün, 8 arkadaşıyla birlikte komşu Sarıgöl ilçesindeki DSİ'ye ait Afşar Baraj Gölü kenarına pikniğe gitti. Burada Çömlekçi, arkadaşlarından Hüseyin Yılmaz ile baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli beton duvarda oturmak için aşağıya inmek istedi. Kayıp, dengesini kaybeden Çömlekçi, tahliye havuzuna düşüp, suda kayboldu. Yanındaki arkadaşı Hüseyin Yılmaz ise baraj betonunda bulunan otlara tutunarak, tahliye havuzuna düşmekten son anda kurtuldu. Yılmaz, diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin uzattığı halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler, 8 saatlik arama kurtarma çalışması sonucu Mehmet Çömlekçi'nin cesedine ulaştı.

`YÜREĞİMİZ YANIYOR´

Yaşamını yitiren Mehmet Çömlekçi'nin cenazesi, bugün öğle saatlerinde, yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Çömlekçi'nin cenazesi ilk olarak Alaşehir'in Subaşı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Anne Songül Çömlekçi, babaanne Hatice Çömlekçi ve abla Melek Çömlekçi 'Niye bizi bırakıp gittin. Yüreğimiz yanıyor" diyerek, ağıtlar yaktı. Babaanne Hatice Çömlekçi'nin son kez torununu görmek istemesi üzerine tabutun kapağı açıldı. Bu sırada anne Songül Çömlekçi ile abla Melek Çömlekçi sinir krizi geçirdi. Helallik alınmasından sonra Çömlekçi'nin cenazesi saat 16.00 sıralarında Subaşı Mahallesi Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Mehmet Çömlekçi'nin babası Ergin Çömlekçi, olay günü birlikte gezmeye gittiği arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gölete düşmekten son anda kurtulan Hüseyin Yılmaz da cenaze töreninde yerini aldı. Cenazede baba Ergin Çömlekçi, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Çömlekçi'nin cenazesi Subaşı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Baraj gölüne düşmekten son anda kurtulan Hüseyin Yılmaz, Mehmet'i uyarmalarına rağmen tahliye havuzunun bulunduğu bölgeye gitmesine engel olamadıklarını belirtip, "Ben otlara tutunarak suya düşmekten kurtuldum. Mehmet'e gitme dedim, dinlemedi ve suya düştü. Kurtarmak istedik ancak elimizden bir şey gelmedi" dedi.

Ali Aktan da arkadaşları Mehmet Çömlekçi'yi uyardıklarını ancak kendilerini dinlemediğini belirtip, "Mehmet, suya düştü. Biz de çevreden bulduğumuz, dal parçalarını kendisine uzattık. Ancak, dal parçaları kırıldı. Mehmet suda kayboldu. Acımız büyük" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-05-17 19:11:43



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