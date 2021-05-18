Salihli’de İlçe Milli Eğitim Müdürü değişti

Salihli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mahmut Yenen, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Salihli’de 26 Kasım 2012 yılından buyana Salihli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü olarak görev yapan Mahmut Yenen, İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek’in ise Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Şube Müdürü olarak atandığı öğrenildi.



Mahmut Yenen kimdir?

Mahmut Yenen, mesleğe, ilk görev yeri olan Mardin'in Savur ilçesi, Yeşilalan Köyünde 30 Kasım 1990 yılında başladı. 1993 yılında iller arası atama ile Salihli Hasalan köyüne atandı. 1999 yılı Temmuz ayında Sartmustafa İlköğretim okulunda 16 Kasım 1999 yılında Müdür Yardımcısı olarak başladığı idareciliğe, sırasıyla 2003 yılında Öğretmenevi Müdür Vekilliği, 2004 yılında Salihli Halk Eğitim Merkezi Müdür Baş yardımcılığı, Müdür Vekilliği ve 26 Kasım 2012 tarihinde Salihli Öğretmenevi Müdürü olarak görev yaptı. 22 yılı idarecilikle geçen meslek hayatının 31. Yılında 6 Mayıs 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesi ile Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Yenen, evli, 2 çocuk babası.

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