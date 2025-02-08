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        Somaspor - Karacabey Belediyespor: 1-1

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor evinde Karacabey Belediyespor'la berabere kaldı: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:07
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        Somaspor - Karacabey Belediyespor: 1-1
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor evinde Karacabey Belediyespor'la berabere kaldı: 1-1. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 75'inci dakikasında Somaspor, Rahmi Anıl'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karacabey Belediyespor 90'ıncı dakikada Abdullah Bardakçı'nın golüyle beraberliği yakaladı: 1-1. Bu sonucun ardından Somaspor 26, Karacabey Belediyespor 30 puana yükseldi.

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