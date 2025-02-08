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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:55
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        Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara-İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda meydana geldi. İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin'in (32) kullandığı 43 LD 321 plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobilin de demir yığınına döndüğü kazada, sürücüler ve otomobillerdeki Beyhan Bora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38), yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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