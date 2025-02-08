Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
MANİSA'nınSalihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
MANİSA'nınSalihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara-İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda meydana geldi. İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin'in (32) kullandığı 43 LD 321 plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobilin de demir yığınına döndüğü kazada, sürücüler ve otomobillerdeki Beyhan Bora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38), yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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