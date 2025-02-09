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        Manisa'da halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde halı dokuma fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 06:30 Güncelleme: 09.02.2025 - 06:30
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        Manisa'da halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde halı dokuma fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Demirci Eski Sanayi Sitesi'ndeki bir halı dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra bazı ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de desteğiyle yangın, kontrol altına alındı.

        Yangında fabrikadaki halılar, halı yapımında kullanılan malzemeler ve dokuma makineleri zarar gördü.

        Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, fabrikaya gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

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