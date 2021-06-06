Soma'da karı-koca trafik kazasında hayatını kaybetti Soma'da trafik kazası: 2 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi hayatını kaybetti.



Kaza, SomaSavaştepe yolu Dualar Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet K. (69) idaresindeki 45 YA 3948 plakalı motosiklet, M.S. yönetimindeki 10 L 4499 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mehmet K. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Arife K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden karı kocanın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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