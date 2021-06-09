Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımına moral kahvaltısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle kahvaltıda bir araya geldi.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Ligde rakipleriyle karşı karşıya gelecek Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 10 12 Haziran tarihlerinde oynayacağı grup maçları öncesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile kahvaltı etkinliğinde buluştu.

Oynayacağı grup maçlarında takıma başarılar dileyen Başkan Akın, “Turgutlu’da sporla ilgili gerçekten çok ciddi işler yapmaya başladık. Galibiyetlerin ve madalyaların kazanılması da bizi daha çok heyecanlandırıyor ve hırslandırıyor. Biz bütün gençlerimize ve çocuklarımıza ‘önce sizin sağlığınız önemli’ diyoruz. Sonrasında inandığınız zaman zaten başarı da beraberinde geliyor. Kadın Voleybol Takımımızın güzel bir maç serisi ortaya koymasını temenni ediyorum. Bölgesel Ligdeki mücadelenizde hepinize yürekten başarılar diliyorum” dedi.

Moral kahvaltısı programına Başkan Akın ile Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik ekibinin yanı sıra Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Mithat Erden ve daire müdürleri katıldı.

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