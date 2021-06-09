Turgutlu'da yıkımı yapılan soğuk hava deposunda yangın

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde soğuk hava deposunun yıkımı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan ve Turgutlu Belediyesine ait soğuk hava deposunun yıkımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım ile yangın çıktı. Haber verilmesi ile olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlı, Turgutlu itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangına 5 ekiple müdahale ederken, yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın söndürüldü.

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