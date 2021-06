Demirci’nin yolları genişletiliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol yapım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapmış olduğu yol yapım ve onarım çalışmaları ile sürücülerin ve trafikte seyahat eden vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile yollar hem güvenli oluyor hem de konfora ulaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci ilçesine giderek Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından devam eden yol yapım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, DurhasanKerpiçlik mahallelerini Demirci ilçesine bağlayan yaklaşık 30 kilometrelik yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Öztozlu’ya inceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurullah Akgün ve Demirci MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın ile Karaisalar Mahalle Muhtarı Mevlit Önder eşlik etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, çalışmaların en kısa zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.



“150 kilometrenin üzerinde Demirci’ye yol yapılacak”

Demirci ilçesine 150 kilometrenin üzerinde yol yapılacağının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Demirci ilçemizde bu sene Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 1200 kilometrelik sathi kaplama talimatları doğrultusunda yaklaşık 150 kilometrenin üzerinde planlama yaptık. Şu anda DurasanKerpiçlik mahallelerini Demirci ilçesine bağlayan yaklaşık 30 kilometrelik grup yolu üzerindeyiz. Bu yolda genişletme çalışmaları tamamlanmak üzere. Genişletme çalışmalarıyla birlikte mevcut yol zemininde güçlendirme ve hendek, banket çalışmaları kapsamında yeniden yapılan banketlerin dere ağızlarına, suyu başka bir yere nakletmeleri için koruge boru çalışmaları da tamamlanmış durumda. En kısa zamanda bu yoldaki temel çalışmalarımızı tamamlayıp havaların ısınmasıyla birlikte sathi kaplamalarını da tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Demirci ilçemiz genelinde de karayolları nezdinde alternatif güzergahlar oluşturarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenilir bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.



“Yapılan çalışmalar ile yolun güvenliği sağlandı”

Yol yapım çalışmasının yol güvenliğini sağladığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Demirci ilçemizde asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Üçüncü sezonumuz. Asfalt olmayan yollarda asfalt öncesi altyapı çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Bu ayın sonuna doğru da asfaltlama çalışmaları başlayacak. Durasıllı istikametindeyiz. En çok kullanılan yollardan biri burası. Selendi ve Kula istikametine giden bir yolumuz. Burada yapılan çalışmalar ile yolun genişliğini ve güvenliğini sağladılar. Bundan sonraki sürecimizde de asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.



“Yapılan işe önem veriliyor”

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurullah Akgün ise, Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu ve Daire Başkanı Kuruçay’ın yapılan çalışmaları yerinde incelemesinin yapılan işe önem verildiğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yaparak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay’ın yerine incelemesinden dolayı memnun olduk. Bu yapılan işe önem verdiğini gösterir. Bu noktada grup yollarımızın yapılmasını seçim zamanında sözünü vermiştik. Vatandaşlarımızın haklı talebini yerine getirmekteyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Geçici çözümlerden ziyade kalıcı çözümler buldular. Görüldüğü kadarıyla da karayolları standartlarına yakın şekilde yol yapıldığını görmekteyiz. Cengiz Ergün başkandan ve ekibinden de Allah razı olsun. Uzun süre yolları açık olsun” dedi.



“Yol bittiğinde şehirlerarası yol gibi olacak”

Yapılan çalışmanın ardından yolun şehirlerarası yol gibi olacağına dikkati çeken MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, “Burası Demirci ilçesinin birçok mahallesini birbirine bağlayan grup yollarından. Burası eskiden dardı. Şu anda yol genişletilerek 12 metre genişliğe ulaştı. Geçtiğimiz dönemlerde de Karataş bölgesinde birçok yolumuz yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu yol bittiğinde gayet şehirlerarası yol gibi olacak. Bütün bu çalışmalardan dolayı başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmaların devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.



“On numara beş yıldız yol”

Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın, daha önceden yolun yapılacağını duyduklarını ama bu kadar güzel bir yol ile karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini belirterek, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Yolumuzun yapılacağını biliyorduk ama bu şekilde güzel olacağının hayalini kuramıyorduk. On numara beş yıldız yol. Yapanın emeklerine sağlık. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu yol 1960 yıllarda yapılmış. Şeklini o zaman almış. Burası çapa kürekle yapılan bir yol. İlk yapılışından bu yana hiç değişmemiş. Genişletmesi yapılmamış. Sadece seçimden seçime asfaltı yapılmış. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Hiçbir yerde buzlanma olmasa, burada oluyordu. Bütün yapılan çalışma on numara. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Karaisalar Mahalle Muhtarı Mevlit Önder ise, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Biz bu kadarını beklemiyorduk. Takdire şayan oldu. İnşallah arkası gelir. Bundan iyisi can sağlığı” diye konuştu.

