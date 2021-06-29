Yunusemre Belediyespor Ege Cup'ta şampiyon oldu

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Yunusemre Belediyespor Kulübü U12 Takımı sporcuları, İzmir Karşıyaka’da düzenlenen Ege Cup'ta şampiyon oldu.

Ege Cup, İzmir’in Karşıyaka İlçesinde gerçekleştirildi. Turnuvaya Torosgücü, Yunusemre Belediyespor, Karşıyaka, Söke Futbol Akademi, Ulucak, Kuruçeşme, İzmirspor ve Torbalıgücü takımları katıldı. Turnuvada Yunusemre Belediyespor 6 maçı kazanarak şampiyon oldu. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Kulüp Başkanı Başkanı Arif Alkan, kültür futbol altyapısındaki gelişimin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

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