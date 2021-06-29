Yavru köpeğe sopayla dayağa 1033 TL ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polise yavru köpeği sopayla dövdüğü ihbar edilince gözaltına alınan M.Ç. (70), 'Hayvanları Koruma Kanunu'na gereği 1033 TL ceza kesilip, serbest bırakıldı.

Yörük Mahallesi 335 Sokak'ta, dün saat 23.00 sıralarında, yavru köpeğe sopayla vurulup, eziyet edildiğini öne süren çevredekiler, polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yavru köpeği alıp, Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti. Sokak köpeği, Belediye Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeğe eziyet ettiği belirtilen M.Ç. ise sopayla birlikte polis merkezine götürüldü. M.Ç., 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereği 1033 TL ceza kesilerek, serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-06-29 14:03:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.