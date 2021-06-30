Kemiklidere’de alt ve üstyapı dönüşümü devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün vizyonu dahilinde alt ve üstyapıda dönüşümü yaşayacak olan Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere mahallesinde 50 yıllık soruna Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü neşter vuruyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği alt ve üstyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere mahallesinde 7 bin 500 metre içme suyu hattı ve 13 bin metre kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Kemiklidere mahallesi, yaklaşık 50 yıllık mevcut altyapı sisteminin yenilenmesiyle sağlıklı bir altyapıya, ardından döşenecek olan 88 bin metrekare kilit parke taş ile de temiz bir görünüme kavuşacak. Toplamda 10 milyon TL maliyetle hayata geçirilecek olan yatırımlarda 2 kilometre asfalt çalışması ve 100 metreküplük içme suyu deposu imalatı da yapılacak.

Kemiklidere Mahalle Muhtarı Ercan Çetin, mahallesinin çok iyi bir hizmet aldığını ifade ederek, “Eski kanalizasyon hattımız yaklaşık 30 yıllıktı ve tıkanıklıklar oluyordu. İçme suyu hattımız da yaklaşık 50 yıllıktı ve patlaklar meydana geliyordu. Kemiklidere mahallemizde kanalizasyon ve içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor. Mahalleliler olarak çok memnunuz. Altyapı çalışmalarından sonra mahallemize kilit parke taş döşenecek. Mahallemiz sağlıklı ve temiz alt ve üstyapıya kavuşacak. Başta Büyükşehir belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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