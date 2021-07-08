Mısır tarlasına ekili 84 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı



Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bakımını yaptığı mısır tarlasında 84 kök Hint keneviri ele geçirilen H.G. (38) gözaltına alındı. Evinde de 10 gram skunk bulunan H.G., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Beyoba Mahallesi'ndeki Ü.Ö.'ye (50) ait, 36 dönümlük mısır ekili tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mısırların arasına ekili 84 kök Hint keneviri ele geçirdi. Mısır tarlasının bakımını yapan ve hakkında daha önceden uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma, satın alma ve kabul etmekten suç kaydı olan H.G. gözaltına alındı. H.G.'nin evi ve eklentilerindeki aramada da şeffaf poşete sarılı 10 gram skunk ile uyuşturucu içmeye yarayan bong aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2021-07-08 11:34:26



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