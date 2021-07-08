Manisa’da sineksiz bir yaz için yoğun mesai

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da sineksiz bir yaz için yoğun mesai

İHA

Manisa’da sineksiz bir yaz için yoğun mesai

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 37 ekip ve toplam 100 personel; Manisa merkezde de 14 araç ve 38 personelle karasinek, sivrisinek ve larvasit mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, sivrisinek ve karasinekler ile çeşitli haşerelerin üreyebilecekleri alanları gezdi, ilaçlama çalışmalarının hangi alanlarda yoğunlaştırılacağının yerinde tespitini yaptı. Bu kapsamda Başkal, Akpınar Mahallesi Muhtarı Osman Erten, Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, Alaybey Mahallesi Muhtarı Mustafa Eken, Tunca Mahallesi Muhtarı Suna Marangoz, Adakale Mahallesi Ali Dinç, Atatürk Mahallesi Muhtarı Bedir Kılıç ve Muradiye Mahallesi Muhtarı Eyüphan Aykıran’ı ziyaret etti, ilaçlama çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Muhtarları ziyaretinin yanı sıra vatandaşların da bu konuda taleplerini dinleyen ve sineklerin üreme alanlarını mahalle ve sokakları karış karış gezerek inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için gecegündüz yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkal, karasinek, sivrisinek ve hamam böceği olmak üzere, sineklerin üreme alanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda halk sağlığının korunması adına Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biosidal ürünler kullanıldığını da sözlerine ekledi. 15 ilçede 37 ekip ve toplam 100 personel; Manisa merkezde de 14 araç ve 38 personelle karasinek, sivrisinek ve larvasit mücadelesinin gerçekleştirildiğini belirten Başkal, ekiplerin özellikle haşerelerin üreme alanı olan fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar ve durgun sular gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.
Haşereyle mücadelenin başarıya ulaşması için hem ilaçlama personeli hem de muhtarlara yönelik bilgilendirme ve ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Başkal, yaz aylarında hayatı olumsuz etkileyen sinek ve böceklere yönelik ilaçlama çalışmalarında muhtarlar ile iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti.
Haşereyle mücadele sırasında çalışmalarını diğer canlıların sağlığını da gözeterek, çevre dostu, uygun ürün kullanımı ve en doğru yöntemleri kullandıklarını belirten Başkal, “Halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi uçkunların azaltılarak, kontrol altına alınabilmesi için biyosidal çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivrisinekleri ortadan kaldırmanın en etkili yolu henüz yumurtlama evresindeyken etkin mücadele yapılması. Özellikle kanalizasyonlarda konaklayan sivrisineklerin bertaraf edilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra dere yatakları, mazgallar, su birikintisi oluşan alanların da sık sık kontrol edilmesi gerekiyor. Unutmayalım ki bahçe ve balkonlarımızda bulundurduğumuz kova, bidon, saksı altlığı gibi su birikebilen alanlarda da sivrisinek çoğalır. Bu sebeple vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tip alanlarda su birikmesini engellemek veya biriken suları sıcak yaz aylarında haftada 1 kez değiştirmeleridir. Bir su bardağı içerisinde 200 tane sivrisinek üreyebilmektedir. Yaşam alanlarımızda sivrisinek üremesine engel olmak için hep birlikte mücadele edelim. Tüm bu çalışmalarımız, halkımızın mutluluğu, refahı ve sağlığı için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mısır tarlasına ekili 84 kök kenevir ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mısır tarlasına ekili 84 kök kenevir ele geçirildi: 1 ...
Selendi ormanları yeşil altına bürünüyor
YEREL HABERLER Selendi ormanları yeşil altına bürünüyor
Aşçı olarak görev yaptığı okuldan 53 yaşında marangoz ustası olarak mezun oldu Görev yaptığı okuldan lise mezunu olarak diploma alan Ahmet Alpan: “Gençlere örnek olması amacıyla kendimizi ispatlamaya çalışıyoruz. Okumanın yaşı yok”
YEREL HABERLER Aşçı olarak görev yaptığı okuldan 53 yaşında marangoz ...
Manisa FK'da kamp başladı
YEREL HABERLER Manisa FK'da kamp başladı
Turgutluspor'da Kazım Akgün imzayı attı
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Kazım Akgün imzayı attı
İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İnşaattaki demirleri oto kurtarıcıyla çalan şüpheli ...
Vali Karadeniz'den kurumlara ziyaret
YEREL HABERLER Vali Karadeniz'den kurumlara ziyaret
Manisa CBÜ'den Başkan Akın'a anlamlı plaket
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'den Başkan Akın'a anlamlı plaket
Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı ...
Bulgaristan Türkleri Manisa'da iki sandıkta oy kullanacak
YEREL HABERLER Bulgaristan Türkleri Manisa'da iki sandıkta oy ...
Oto kurtarıcı ile inşaattan demir çalarken yakalandı
YEREL HABERLER Oto kurtarıcı ile inşaattan demir çalarken yakalandı
Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin 'Çevre İzin Belgesi' alındı
YEREL HABERLER Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin 'Çevre İzin ...
Yaralı kerkeneze jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı kerkeneze jandarma sahip çıktı
Manisa CBÜ'de 'Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri' sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'de 'Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri' ...
Üçpınar'daki tarihi yapının restorasyonuna başlandı
YEREL HABERLER Üçpınar'daki tarihi yapının restorasyonuna başlandı
Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Akın'dan İrem Nur bebek için yardım çağrısı
Manisa'da atıl alanlara 'Kaya Bahçesi' çalışması
YEREL HABERLER Manisa'da atıl alanlara 'Kaya Bahçesi' çalışması
Başkan Kayda’ya kamulaştırma yetkisi Başkan Kayda: “Mücadelemiz Salihli’ye yatırımcıları getirmek”
YEREL HABERLER Başkan Kayda’ya kamulaştırma yetkisi Başkan Kayda: ...
Düğüne geç gelen müzisyene eşek şakası Vaktinde düğüne gelmeyen müzisyeni eşeğe ters bindirdiler
YEREL HABERLER Düğüne geç gelen müzisyene eşek şakası Vaktinde ...
Şehzadeler Belediyesinin son 6 aylık hizmetleri anlatıldı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinin son 6 aylık hizmetleri ...
Yunusemre Belediyesinde yüzme kursları başladı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinde yüzme kursları başladı
Kamyon sürücüsü yanarak can verdi
YEREL HABERLER Kamyon sürücüsü yanarak can verdi
TAİDEP kapsamında Manisa’dan 3 proje destek alacak
YEREL HABERLER TAİDEP kapsamında Manisa’dan 3 proje destek alacak
Alaşehir’de 305 açık öğretim öğrenicisi mezun oldu
YEREL HABERLER Alaşehir’de 305 açık öğretim öğrenicisi mezun oldu