Develi'de yeni yatırımların temeli atıldı

Saruhanlı Belediyesi tarafından Develi Mahallesindeki düğün salonunun yanına yazlık düğün bahçesi, kapalı pazaryeri ve çeşitli programlarda kullanılabilecek üzeri kapalı bir alan ile işyeri için temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Belediye Meclis Üyeleri, Develi Muhtarı Hüseyin Özsavran ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada söz verdikleri projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade ederek, Develi'ye yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

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