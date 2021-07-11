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Manisa'da atıksu arıtma tesislerine 321 milyon TL'lik yatırım yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Geleceğimiz için çevre için ve insan sağlığı için atıksu arıtma tesisleri en önemli yatırımdır”

İHA

Manisa'da atıksu arıtma tesislerine 321 milyon TL'lik yatırım yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Geleceğimiz için çevre için ve insan sağlığı için atıksu arıtma tesisleri en önemli yatırımdır”

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerine bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yapıldığını bildirdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisi yatırımları ile adeta Manisa’ya nefes aldırıyor. Bu kapsamda, il genelinde bugüne kadar Manisa Merkez, Turgutlu, Soma, Alaşehir, Gördes merkez ile Alaşehir Kavaklıdere’de inşa edilen 6 tesiste inşaat çalışmaları tamamlanarak çalışmaya başladı. Kurum bünyesinde işletilen tesisler ile de il genelinde aktif olan tesis sayısı 19’a yükseldi. Atıksu arıtma tesislerine ise bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yapıldı.
Başkan Ergün, Sarıgöl ilçesine kazandırılacak olan tesiste çalışmalara başlandığını ifade ederek, “Demirci, Selendi ve Köprübaşı’na da atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Kredilerimiz hazır durumda bulunuyor. Bu tesisleri de inşa ettiğimiz zaman atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak. Yunusemre ilçemiz Muradiye Mahallesine inşa edeceğimiz tesisin kamulaştırma çalışmalarını tamamladık. Kırkağaç ilçemiz İlyaslar Mahallemize inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisinin de projesi tamamlandı. Hemşerilerimiz için çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“Gediz ve Bakırçay’ı özlenen günlerine kavuşturma hedefindeyiz”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ekolojik dengenin korunması noktasında atıksu arıtma tesislerinin önemine değinerek, “Gediz’de tekrar balık tutma hedefimize büyük adımlarla yaklaşıyoruz. Evsel nitelikli atıksu kirliliğinin önüne geçerek, çocuklarımız için daha sağlıklı ve temiz bir gelecek inşa ediyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir Manisa bırakma gayreti içerisindeyiz. Gediz ve Bakırçay’ın kirlilikten kurtarılması adına yoğun mesaimiz sürüyor. Altyapı anlamında yapmış olduğumuz yatırımlar ile gelecek nesilleri koruma altına alıyoruz. Çünkü biz Manisa’mızı çok seviyoruz” dedi.

Tesislere 321 Milyon TL Yatırım Yapıldı
Başkan Ergün, Manisa il genelinde atıksu arıtma tesislerine bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, “Sofralarımıza gelen ürünler tarlalarımızdan, ovalarımızdan geliyor. Atıksu arıtma tesislerimiz, insan sağlığı için en önemli yatırımlardan biridir. 19 atıksu arıtma tesisimiz ile 240 milyon metreküp atıksuyu arıtarak sağlıklı bir şekilde Gediz ve Bakırçay’a salınımını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
MASKİ kurulmadan önce il genelinde nüfusun yüzde 34’üne atıksu hizmeti verildiğinin altını çizen Başkan Ergün, yaptıkları yatırımlar ile bu rakamı yüzde 77’ye taşıdıklarını söyledi.
Ergün, “Son günlerde ülkemiz gündeminde sıkça yer alan müsilaj yani deniz salyası kirliliği bizlere atıksu arıtma tesislerinin önemini bir kez daha göstermiş oldu. Biz, bu doğrultuda tesis hamlemize hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü önemli olan konunun gelecek nesiller olduğunu biliyor ve bu doğrultuda sadece Manisa’mızı, Gediz’imizi, Bakırçay’ımızı değil Ege Denizimizi koruyacak nitelikte adımlar atıyoruz” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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