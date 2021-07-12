Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”

İHA

Veli Çetin: “Sezona iyi başlamak istiyoruz”

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Veli Çetin, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hedeflerini anlatan Veli, “İnşallah sezona iyi başlayıp geçen sezonki başarıyı bu sezon da tekrar ettiririz” dedi.
Manisa Futbol Kulübü, 20212022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden savunma oyuncusu Veli Çetin, Afyonkarahisar kampı ve yeni sezon hedefleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer sürecinden bahseden Veli, “Sezon sonu Yılport Samsunspor ile sözleşmem sona erdikten sonra birçok kulüpten teklifler aldım. Bu teklifler arasında beni en çok etkileyen Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri ve projeleri oldu. Geçen sezon elde edilen önemli başarıyı bu sezon da devam ettirmek için ben de bu takımın bir parçası olmak istedim. İnşallah sezon sonunda da takım olarak mutlu sona ulaşırız” dedi.

“Takımda çok iyi bir aile ortamı var”
Çocukluk hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayan Veli Çetin, futbolun kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi. Yeni sezon öncesi beklentilerini ve hedeflerini anlatan 26 yaşındaki stoper Veli Çetin, “Öncelikle Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için formamı terletmek istiyorum. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Geçen sezondan kalan arkadaşlarımız bizi çok iyi karşıladı. Afyonkarahisar kampında çok iyi çalışıyoruz ve yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. İnşallah sezona iyi başlayıp geçen sezonki başarıyı bu sezon da tekrar ettiririz” ifadelerini kullandı.

“Kapıdan geçerken çok dikkat ediyorum”
Futboldan kalan zamanında konsol oyunları oynamaktan keyif aldığını belirten genç savunmacı, ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini söyledi. Futbolda avantajını gördüğü boyuyla ilgili normal hayatında bazı zorluklar yaşadığına da değinen Veli, “Boyum 194 santimetre. Futbolda boyumun avantajlarını kullanıyorum ama normal hayatta da bana bazen zorluklar çıkarıyor. Özellikle kapılardan geçerken çarpmamak için çok dikkat ediyorum” şeklinde konuştu.

“İlk kez taraftarımızla buluşacağım için mutluyum”
Son olarak statlara seyirci alma kararını değerlendiren Veli, “Uzun bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte karşılaşmalar da seyircisiz oynandı. Futbolda taraftar çok önemli bir güç. Bu sezon da statların yüzde 50’si oranında taraftar alınacak. Öncelikle çok heyecanlıyım. İlk kez taraftarlarımızla buluşacağım için mutluyum. Taraftarlarımız da bize güvensin ve desteğini esirgemesin. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeni sezonda iyi işler yapmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu
YEREL HABERLER Lise arkadaşları 30 yıl sonra Salihli’de buluştu
Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çelik Sancaklıbozköy projesini inceledi
Yunusemre ile engelleri aşıyorlar
YEREL HABERLER Yunusemre ile engelleri aşıyorlar
Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele ...
Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ...
Besi hayvanları için HİS göleti
YEREL HABERLER Besi hayvanları için HİS göleti
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de yaz voleybol kursu yoğun ilgi görüyor
Saruhanlı Belediyesinin ‘Süt kuzusu’ projesi başlıyor Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin: “Sağlıklı nesiller yetiştireceğiz”
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinin ‘Süt kuzusu’ projesi ...
Manisa’da atıklar ekonomiye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Manisa’da atıklar ekonomiye kazandırılıyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları destekliyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi üreten kadınları ...
Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor’da
YEREL HABERLER Selinay Akçin Turgutlu Belediyespor’da
Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ...
İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Akhisar’da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Akhisar’da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Bisiklet tutkunları Yoğurtçu Kalesi'ne pedal çevirdi
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları Yoğurtçu Kalesi'ne pedal çevirdi
Manisa Büyükşehir'den mezarlıklara bayram öncesi bakım
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den mezarlıklara bayram öncesi ...
Urganlı ve Yeniköy'e 25 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER Urganlı ve Yeniköy'e 25 milyonluk yatırım
Ahmetli'de birahanede 'hesap' kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ahmetli'de birahanede 'hesap' kavgası: 2 yaralı
Manisa'da atıksu arıtma tesislerine 321 milyon TL'lik yatırım yapıldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "Geleceğimiz için çevre için ve insan sağlığı için atıksu arıtma tesisleri en önemli yatırımdır”
YEREL HABERLER Manisa'da atıksu arıtma tesislerine 321 milyon TL'lik ...
Turgutluspor, Ankara Demirspor'lu Hakan Turan'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Turgutluspor, Ankara Demirspor'lu Hakan Turan'ı ...
Turgutluspor Hakan Turan'la imzaladı
YEREL HABERLER Turgutluspor Hakan Turan'la imzaladı
Kendisi de şiddet gören kadın polisten 'kadına şiddet kitabı': Sessiz Kalma
YEREL HABERLER Kendisi de şiddet gören kadın polisten 'kadına şiddet ...
Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü
YEREL HABERLER Acıbadem yolunda sorunlar çözüldü