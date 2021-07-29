Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir işçi servisinin sürücüsü, rögar kapağı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kazada serviste bulunan işçilerden 7’si yaralandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mustafa Kemal Mahallesi 2. Çam Sokak üzerinde H.S. yönetimdeki işçi servisi yerinden çıkan rögar kapağına çarparak kaza yaptı. Kazada yaralan 7 işçi ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu, polis ekiplerinin kazayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.