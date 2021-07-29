Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda

DHA

Manisa FK'da Ferhat Yazgan'a veda


MANİSA, (DHA) - YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü dış transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünmediği futbolcularıyla vedalaşıyor. Siyah-beyazlılar son 2 sezondur formasını terleten orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan'la yollarını ayırdı. 
Kulüpten yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca takımımızda yer alan ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Ferhat Yazgan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ferhat'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon ligde 25 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu 770 dakika sahada kalıp 2 golle oynadı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2021-07-29 11:33:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Rögar kapağı işçi servisine kaza yaptırdı: 7 yaralı
Orman yangınının ortasında kalan kaplumbağaya jandarma eli Alevlerin arasından çıkarılan kaplumbağa üzerine su dökülerek serinletildi
YEREL HABERLER Orman yangınının ortasında kalan kaplumbağaya ...
Manisa'da kaza geçiren hastayı eli ve ayağından yatağa bağladılar iddiası
YEREL HABERLER Manisa'da kaza geçiren hastayı eli ve ayağından ...
Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan 3 keçiyi itfaiye kurtardı
Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Spil Dağı eteklerinde mahsur kalan 3 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesinden keçi operasyonu Manisa ...
Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor
Başkan Akın'dan Turgutluspor'a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Akın'dan Turgutluspor'a moral ziyareti
6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu
YEREL HABERLER 6 torunu olan kadın, 71 yaşında liseden mezun oldu
Kula'da 800 öğrenciye yüzme kursu
YEREL HABERLER Kula'da 800 öğrenciye yüzme kursu
Turgutlu Belediyespor’da Belin Sude Karahan da imzaladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’da Belin Sude Karahan da ...
'Öğren ve yaşat' projesi final yaptı Yuntdağı muhtarları bölgeye 112 istasyonu istedi Projeye katılan muhtarlara sertifika ve ilk yardım dolabı verildi
YEREL HABERLER 'Öğren ve yaşat' projesi final yaptı Yuntdağı ...
Üzüm bağında 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Üzüm bağında 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi
Apartman boşluğunda cesedi bulunan genç toprağa verilecek
YEREL HABERLER Apartman boşluğunda cesedi bulunan genç toprağa ...
AK Parti’li Hızlı’dan ‘Polemik yerine, Manisa için iş birliği’ vurgusu
YEREL HABERLER AK Parti’li Hızlı’dan ‘Polemik yerine, Manisa için iş ...
Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncu seçmeleri başladı
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncu seçmeleri başladı
71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite Manisa'da açık öğretim lisesini bitiren 71 yaşındaki Serpil Sözer, ölen torununun anısına üniversite sınavına da girecek
YEREL HABERLER 71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi ...
Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Salihli’de üzüm işçi ücretleri belirlendi
YEREL HABERLER Salihli’de üzüm işçi ücretleri belirlendi
Alper Ademoğlu Turgutluspor'da
YEREL HABERLER Alper Ademoğlu Turgutluspor'da
Alper Ademoğlu Turgutluspor’da
YEREL HABERLER Alper Ademoğlu Turgutluspor’da
Başkan Bilgin'den minik futbolculara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den minik futbolculara ziyaret
Köpeğe çarpmamak için yön değiştiren otomobil devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpmamak için yön değiştiren otomobil ...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi ‘Study in Turkey YÖK sanal fuarı 2021’de yerini aldı
YEREL HABERLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi ‘Study in Turkey YÖK ...
Covid-19 geçiren başkan ilçesine sağlıkçı anıtı yaptırdı
YEREL HABERLER Covid-19 geçiren başkan ilçesine sağlıkçı anıtı ...