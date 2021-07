Turgutluspor'lu Hamit Kulya'dan yeni sezon öncesi açıklamalar

TFF 2. Lig takımlarımdan Turgutluspor'un başarılı defans oyuncusu Hamit Kulya, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahada rakip kim olursa olsun fark etmeksizin savaşacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sürdüren Turgutluspor’un başarılı defans oyuncusu Hamit Kulya, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni sezon çalışmalarını değerlendiren Hamit Kulya, "Oldukça yoğun ve tempolu bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Günde çift antrenman yaparak sezona hazırlanıyoruz. Oyuncu grubu olarak burada çok mutluyuz. Takım içinde aile havası var. Takıma kaliteli isimler geldi ve gelmeye de devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlarla çok kısa sürede kaynaştık. Bu kaynaşma ve aile olgusu yanı sıra takım içindeki rekabeti de üst seviyeye çıkardı. Herkes formayı almak için canla başla çalışıyor. Bu da başarıyı getirecek" ifadelerini kullandı.

"Bizim bir hedefimiz var. Umarım bu hedefi sezon sonunda gerçekleştiririz" diyen Hamit Kulya, "Takım olarak bir hedefimiz var. Biz de bu ağır sorumluluğun altındayız ve buna göre çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı Turgutluspor camiasını ve taraftarını mutlu etmek için yapıyoruz. Hedefimiz bu formayı sahada en iyi şekilde temsil etmek ve bize inanan insanları mutlu etmek" diye konuştu.

Mücadele edecekleri Kırmızı Grup hakkında konuşan Hamit Kulya, “Grubumuzda iddialı takımlar var. Her takımın hedefi belli. Bizim de hedefimiz belli. Her takım sahaya kazanmak için çıkacak. Biz de kazanmak için sahada, rakip kim olursa olsun fark etmeksizin savaşacağız. Bunun da karşılığını mutlaka alacağız” dedi.

Son olarak kırmızısiyahlı taraftarların önünde sahaya çıkabilmek için sabırsızlandığını da kaydeden Hamit, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sene taraftarsız oynadık. Taraftarın ilk iç saha maçında beni tribüne çağırmasını dört gözle bekliyorum. Bu, benim için unutulmaz bir an. Onlar bize tribünde destek olacak bizde onları saha içinde alacağımız sonuçlarla mutlu edeceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.