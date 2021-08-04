DAEŞ şüphelisi Kula'da yakalandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, DAEŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. (25) jandarma tarafından yolcu otobüsünde yakalandı.
Şanlıurfa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği´nce hakkında arama kararı bulunan M.S.'nin İzmir-Diyarbakır seferini yapan otobüste olduğu bilgisine ulaşıldı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde İzmir-Ankara D300 karayolunda otobüsü durdurdu. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen M.S. ekiplerce gözaltına alındı. M.S., işlemleri için Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. M.S.'nin, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2021-08-04 14:43:10
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