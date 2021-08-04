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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ataç'a plaket

İHA

Rektör Ataç'a plaket

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve beraberindeki heyet, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Dönem Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret ederek, 'Manisa Kendin Yap Projesi'ne sağladığı katkılar nedeniyle plaket takdiminde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen plaket takdiminde Dikici, Manisa Kendin Yap Atölyeleri Projesine verdikleri destek ve katkı için Rektör Ataç’a ve kendisinin nezdinde ekibine teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, "Kodla Manisa Projemizin geldiği aşamadan ziyadesiyle mutluyum" diyerek üniversite olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne her zaman destek olmaya hazır olduklarını belitti.
Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten güçlü nesiller yetiştirmek için YENEP (Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı) kapsamında 614 yaşları arasındaki öğrencilere katkı sağlaması amacıyla kurulan Kendin Yap Atölyeleri ile teknolojiyi eğitim hayatına dâhil ederek öğrencilere her türlü öğrenim imkânını sunulacak. Kendin Yap Atölyeleri sayesinde, öğrencilerin mesleki yönelimlerinin arttırılması ve geleceğin çocuklarının son teknolojiyle donatılmış merkezlerde eğitim almaları hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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