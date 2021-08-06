Manisa’daki otobüs kazasında yeni detaylar ortaya çıktı Manisa’da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı otobüs kazasında park eden kamyonun arıza yaptığı ortaya çıktı Kamyona çarpması sonucu adeta ortadan ikiye ayrılan otobüsün fren izine rastlanmadı

Manisa’da İstanbulİzmir otoyolunun emniyet şeridinde park eden bir kamyona otobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyon şoförü, aracının arazı yaptığını ve park ettiği gibi otobüsün kendisine çarptığını söyledi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemelerde de otobüse ait fren izine rastlanmadığı öğrenildi.

Manisa’da bu sabah saat 04.40 sıralarında İstanbulİzmir Otoyolunun Soma kısmında sağ emniyet şeridinde park eden kamyona yolcu otobüsünün çarpması sonucu 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4’ü ağır biri yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Olay yerinde otobüse ait bir fren izine rastlanılmazken otobüsün hız ibresi ise 90 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kamyon şoförü, kamyonunun arıza yaptığı için emniyet şeridine park ettiğini ve önlem almak için inmeye çalıştığı sırada otobüsün kendisine çarptığını kaydetti.



Fren izine rastlanılmadı

Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede ise otobüse ait bir fren izine rastlanmadığı tespit edildi. Kamyon şoförü Hasan Kılıç’ın verdiği ilk ifadesinde kamyonunun arızalandığını ve aracını emniyet şeridine çekip uyarı levhaları koymak için kamyonda indiği sırada otobüsün kamyona çarptığını söylediği öğrenildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Fikret Hataman'ın ise bilincinin kapalı olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.



Kaza

Aydın’a doğru seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı Fikret Hataman idaresindeki İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Hasan Kılıç idaresinde otoyolun sağ emniyet şeridinde beklemekte olan kamyona saat 04.40 sıralarında arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Gülsüm Tozlu (30) (hamile), Simay Çataltepe (8), Arap Kepenek (Muavin) (46), İlknur Kadıpınar (62), Nurten Gökbak (49) ve Mihraç Çurguş adlı 6 kişi hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ünün hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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