Turgutluspor'da Erdoğan döndü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA) - TFF 2'nci Lig takımlarından Turgutluspor, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Erdoğan Kaya'yı 1 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen 20 yaşındaki stoper, kırmızı-siyahlı kulüple yeni sözleşme imzaladı. Turgutluspor formasıyla geçen sezon ikinci yarıda 12 maçta görev alan Erdoğan, "Burada çok güzel maçlar çıkardım. Yeni teklifi düşünmeden kabul ettim. Mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün başarısı için sahada canla başla mücadele edeceğim" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-08-08 12:11:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.