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Başkan Ergün:“Büyükşehir belediyemiz, ön incelemeden temiz bir şekilde çıkmıştır” Başkan Ergün’den Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisiyle ilgili önemli açıklamalar

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ön incelemenin tamamlandığını bildirerek, ön inceleme raporunun sonuçlarını açıkladı. İddia sahibinin elinde hiçbir delil olmadığını ve karalama kampanyası yürüttüğünü vurgulayan Başkan Ergün, "Benim her zaman vurguladığım bir şey var. Doğru bir tanedir ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Manisa Büyükşehir belediyemiz, iddialarla ilgili başlatılan ön incelemeden temiz bir şekilde çıkmıştır" dedi.

Başkan Ergün:“Büyükşehir belediyemiz, ön incelemeden temiz bir şekilde çıkmıştır” Başkan Ergün’den Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisiyle ilgili önemli açıklamalar

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ön incelemenin tamamlandığını bildirerek, ön inceleme raporunun sonuçlarını açıkladı. İddia sahibinin elinde hiçbir delil olmadığını ve karalama kampanyası yürüttüğünü vurgulayan Başkan Ergün, “Benim her zaman vurguladığım bir şey var. Doğru bir tanedir ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Manisa Büyükşehir belediyemiz, iddialarla ilgili başlatılan ön incelemeden temiz bir şekilde çıkmıştır” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. ortaklarından Hacı Nuh Kaya isimli şahsın iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığınca yürütülen ön incelemenin sonucunu meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaşan Başkan Ergün, “Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm, Rehabilitasyon ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası bakımı ve işletilmesi” işine ait işlemleri 21 Haziran 2019 tarihine kadar yürüten ve daha sonra sözleşme gereği yapılması gereken yakma tesisi projesini yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve ülkemizde yaşanan ekonomik konjonktürden dolayı yapamayacağını dilekçeyle belediyemize bildiren Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş, sözleşmelerini yeni kurulan Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş. firmasına devretmiştir. Bu devir işleminin ardından Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş’nin ortaklarından Hacı Nuh Kaya isimli şahsın bazı iddiaları üzerine ön inceleme başlatılmıştı” dedi.

“Her türlü bilgi ve belgeyi zaman kaybetmeden ulaştırdık”
Soruşturmanın salahiyetle sürdürülmesi adına gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Adı geçen şahıs, başta şahsım olmak üzere büyükşehir belediyemizin görevlileri hakkında bir takım gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Bu iddialarını, bazı basın yayın organlarını manipüle ederek veya sosyal medyada içi boş hesaplarla gündemde tutmaya çalışmıştır. Bunlara rağmen, soruşturmanın salahiyetle yürütülmesi adına kurum olarak gerekli tedbirleri aldık ve ön inceleme ile ilgili istenen her türlü bilgi ve belgeyi zaman kaybetmeden ilgili birimlere ulaşmasını sağladık” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin tamamlandığını belirten Başkan Ergün, “Geldiğimiz noktada ön inceleme tamamlanmış olup, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün sonuç raporunun taraflara gönderildiğini belirtmek istiyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzasıyla Manisa Valiliğine gönderilen yazının sonuç bölümünde; “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı belirtildiğinden, söz konusu iddiaların işleme konulmamasını tensiplerinize arz ederim” ifadelerine yer verilmiştir” diye konuştu.

“Doğru bir tanedir ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur”
Göreve geldiği 2009 yılından bu yana şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle Manisa’ya hizmet verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, şöyle konuştu: “Bugüne kadar gerçek dışı ve mesnetsiz ithamlara ya da karalama çalışmalarına birçok kez maruz kaldık. Ancak benim her zaman vurguladığım bir şey var. ‘Doğru bir tanedir ve veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur.’ Hacı Nuh Kaya isimli şahsın iddiaları sonucunda başlatılan ön incelemede de rahatlıkla görülecektir ki, şahsın bahsettiği konularla ilgili hiçbir belge, ses kaydı, görüntü ve benzeri delil oluşturabilecek herhangi bir şey elinde bulunmamaktadır. Bununla birlikte Manisa Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş ve Kent Geri Dönüşüm Enerji Üretim A.Ş arasında yapılan anlaşmadan kaynaklanan uyuşmazlıklardan Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumlu tutulamayacağı da sonuç raporunda ifade edilmiştir. Tamamen karalama kampanyası amacı taşıyan bu konuyla ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı da vurgulamak istiyorum. Özetle Manisa Büyükşehir Belediyemiz, iddialarla ilgili başlatılan ön incelemeden temiz bir şekilde çıkmıştır. Bizler aynı şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğimizi belirtiyor, ön inceleme sonuçlarını değerli kamuoyuna saygıyla duyuruyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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