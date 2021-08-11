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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik’ten Vali Karadeniz’e brifing

İHA

Başkan Çelik’ten Vali Karadeniz’e brifing

Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, belediyenin yaptığı çalışmalar ve yapacağı projeler hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten bilgi aldı.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin yaptığı çalışmalar ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgi almak üzere Şehzadeler Belediyesi’ni ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ağırladı.

“Şehzadeler Belediyesi bizim de belediyemiz”
Ziyareti nedeniyle bir açıklama yapan Vali Karadeniz, Manisa’nın ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilçe belediyelerini de ziyaret ettiğini ifade ederek, “Hem belediyelerimizin yaptığı çalışmalar hakkında hem de bu çalışmaları yaparken karşılaştıkları sorunlar varsa bunlara bizim verebileceğimizi katkılar noktasında bilgi alıyorum. Şehzadeler Belediyemiz bir ilçe belediyesi ama aynı zamanda bir merkez belediyemiz. Valiliğimiz de Şehzadeler'de olduğu için dolayısıyla bizim de belediyemiz. O açıdan burada ele alacağımız konular ilimizi hepimizi ilgilendiriyor. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak” dedi.

“Temiz şehir Şehzadeler’e herkes sahip çıkmalı”
Başkan Çelik’in daha önce belediyenin başlattığı ‘Temiz Şehir Şehzadeler’ projesi hakkında bilgi verdiğini hatırlatan Vali Karadeniz şöyle konuştu: “Bir şehri iyileştiren, güzelleştiren birçok faktör var. Bunlardan birisi de temizlik konusu. Temizliği sağlayan şey orayı temizlemekten değil, kirletmemekten geçiyor. Çöpü yere atmamaktan, pisletmemekten geçiyor. ‘Temiz Şehir Şehzadeler’ projesi, hedefi tüm halkımızın sahip çıkması gereken bir konu. TÜİK bildiğiniz gibi her yıl çeşitli konularda istatistikler açıklıyor, bunlardan biri de en temiz şehir. En temiz şehir açıklandıktan sonra o şehir için güzel bir avantaj oluyor. Bu sıralamada önde yer alanlar genellikle çöpü yere değil, çöp kutusuna atanlar oluyor. Şehzadeler'imizin de bu hedefine ulaşacağına inanıyorum.”

Başkan Çelik projeler hakkında bilgi verdi
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: “Sayın Valimiz bugüne kadar ilçemizde yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda ve destekçimiz oldu. Bütün destekleri, katkıları, sahiplenmeleri için bütün hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bugün de yaptığımız çalışmalar ve yapacaklarımız noktasında Sayın Valimizi bilgilendireceğim.”
Belediyenin yeni projelerinden birinin Millet Kıraathanesi projesi olduğunu ve yapımına birkaç ay içerisinde başlanacağını belirten Başkan Çelik, daha sonra Vali Karadeniz’e projenin detayları hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik Valiliğin destekleri ile Fetih Mescidi projesinin de hayata geçirileceği bilgisini vererek destekleri için Vali Karadeniz’e teşekkür etti. Açıklamaların ardından Vali Karadeniz ve Başkan Çelik bir süre baş başa görüşerek çalışma konularını ele aldı.

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