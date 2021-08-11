Altına imza attıkları kararın iptalini istediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altına imza attıkları kararın iptalini istediler

İHA

Altına imza attıkları kararın iptalini istediler

Saruhanlı Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin, 2014 yılında Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen, taşınmaz satışı, takası ve tahsisine ilişkin Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki önergesi görüşüldü.
Saruhanlı Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşimi Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in Başkanlığı'nda Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapıldı.
Saruhanlı Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında AK Parti’li belediye döneminde 2014 yılında meclisin oy birliğiyle kabul ettiği taşınmaz satışı, takası ve tahsisine ilişkin belediye başkanına ve encümene yetki verilmesi kararının iptal edilmesi için Cumhur İttifakı tarafından verilen önerge görüşüldü.

"Bu ne yaman çelişki"
Başkan Bilgin, ekrana yansıtılan söz konusu karar metnine atıfta bulunarak şöyle konuştu:
"Biz o tarihte hizmetin önünü kesmemek için tüm yetkiyi verdik. Hayırlı, uğurlu olsun dedik. O gün alınan karar doğruydu, bugün bu karar yanlış mı? Eyvallah saygı duyarım. Bu ne yaman çelişki... Diyorsunuz ki siz bu kararı uygulamayın. Bu kararın iptalini istiyorsunuz. Ama devlette devamlılık esastır. Bugün Akhisar Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakına geçti. Geçmişte alınan kararları Sayın Besim Dutlulu Başkan iptal mi etti? Farklı yerdeki belediyeler, geçmişte alınan kararları iptal mi etti? Bu doğru olmamıştır. Ama tabi ki meclisin de hakkıdır. Böyle bir önerge verebilirler. Bu 2014 yılındaki kararı biz değil, AK Parti Belediyesi ve Meclisi almıştır. Biz bu kararı düzelteceğiz. Bizler Saruhanlı için bir seçim yapmamız gerekiyor. Ya para yok diyerek oturacağız, dönemin sona ermesini bekleyeceğiz. Ya da arsa, arazi satışı ve kredi gibi yollarla belediyeye gelir elde edip hizmete devam edeceğiz. Bizler Millet İttifakı olarak Saruhanlı'ya hizmete devam yolunu seçtik. Hizmetin önünü kesenleri halkımıza bir bir anlatacağız. Birileri mutlaka rahatsız olacak. Bin 500 öğrenci kapasiteli üniversiteden, kilit parke üretim tesisinden, mıcır ocağından, ova yolları ıslahından, tarımsal pompalardan, Apak Zeytin alım tesisinden. Halitpaşa sanayi sitesinden, Develi kapalı pazaryeri ve işyerinden, Gökçeköy meydanından, tören alanından, sosyal tesislerden. Her şey çok güzel olacak, hiç merak etmeyin. Bizler Millet İttifakı olarak aynı şevk ve heyecanla çalışacağız. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan Saruhanlımıza hak ettiği hizmetleri yaşatacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Takdir sizlerini takdir Saruhanlı halkınındır. Konuyu Plan ve Bütçe komisyonunda görüşelim. İptali gerekiyorsa, yenisi alınması gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın. Biz bu kararı iptal ederiz. Millet İttifakının oylarıyla yeniden güncelleriz. Saruhanlı'ya hizmete devam ederiz."

Oy çokluğuyla kabul edildi
Saruhanlı Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin 06.08.2021 tarihli "2014 tarih ve 74 sayılı Belediye Meclis kararı, varsa önceki dönem belediye meclisinde alınan benzeri diğer yetki devir kararlarının tamamının ve eklerinde satışına karar verilen taşınmazlara ilişkin kararın iptal edilmesi, bundan sonra belediye başkanlığınca satışına karar verilen taşınmazların ada, pafta ve parselleri ile güncel rayiç bedellerin her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere meclise getirilerek satışının yapılması" ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden Esat Haçin'in haricindeki diğer üyelerin red oyuna karşılık, Millet İttifakı Meclis üyelerinin onayı ile oy çokluğuyla karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Somaspor Yasin'i aldı
YEREL HABERLER Somaspor Yasin'i aldı
Başkan Çelik’ten Vali Karadeniz’e brifing
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten Vali Karadeniz’e brifing
Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Otoyolda takla atan araç şarampole devrildi: 1 ölü
Manisa’da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare geçildi
YEREL HABERLER Manisa’da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare ...
Manisa’da çevreci yatırımlara yenileri ekleniyor
YEREL HABERLER Manisa’da çevreci yatırımlara yenileri ekleniyor
Manisa'da bin 327 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da bin 327 kök kenevir ele geçirildi
Şehzadeler Belediyesi’nden ovaya 25 kilometre asfalt,
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi’nden ovaya 25 kilometre asfalt,
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförü tutuklandı 
YEREL HABERLER Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR ...
Manisa’da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa’da 6 kişinin öldüğü 42 kişinin yaralandığı ...
Başkan Ergün:“Büyükşehir belediyemiz, ön incelemeden temiz bir şekilde çıkmıştır” Başkan Ergün’den Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisiyle ilgili önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Başkan Ergün:“Büyükşehir belediyemiz, ön incelemeden ...
Tarlalarına su hattı çeken 2 kişi, göçük altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Tarlalarına su hattı çeken 2 kişi, göçük altında ...
Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı Odun ateşinden sıçrayan alevler evi sardı
YEREL HABERLER Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı Odun ...
Salihli Belediyesi çalışanları aşılandı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi çalışanları aşılandı
Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
Alaşehir'de 10 dekar üzüm bağı ve zeytinlik yandı
YEREL HABERLER Alaşehir'de 10 dekar üzüm bağı ve zeytinlik yandı
Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Manisa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Manisa'da trenin çarptığı motosikletli Ali öldü
YEREL HABERLER Manisa'da trenin çarptığı motosikletli Ali öldü
Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler Su aramak için kazı yaparken toprak kaydı: 2 ölü Toprak altında kalanlara ulaşmak için elleriyle kazdı
YEREL HABERLER Kazdıkları çukurda hayatlarını kaybettiler Su aramak ...
Başkan Akın tercih merkezinde öğrencilerle buluştu.
YEREL HABERLER Başkan Akın tercih merkezinde öğrencilerle buluştu.
Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber Manisa'nın Salihli ilçesinde dün yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli genç bugün hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı ...
Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere zarar verdi
YEREL HABERLER Dere yatağında çıkan yangın bağlara ve zeytinliklere ...
Çiftlikteki yangın ormana sıçramadan söndürüldü; 400 ton saman küle döndü
YEREL HABERLER Çiftlikteki yangın ormana sıçramadan söndürüldü; 400 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.