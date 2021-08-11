Altına imza attıkları kararın iptalini istediler

Saruhanlı Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin, 2014 yılında Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen, taşınmaz satışı, takası ve tahsisine ilişkin Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki önergesi görüşüldü.

Saruhanlı Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı 2. birleşimi Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in Başkanlığı'nda Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapıldı.

Saruhanlı Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısında AK Parti’li belediye döneminde 2014 yılında meclisin oy birliğiyle kabul ettiği taşınmaz satışı, takası ve tahsisine ilişkin belediye başkanına ve encümene yetki verilmesi kararının iptal edilmesi için Cumhur İttifakı tarafından verilen önerge görüşüldü.



"Bu ne yaman çelişki"

Başkan Bilgin, ekrana yansıtılan söz konusu karar metnine atıfta bulunarak şöyle konuştu:

"Biz o tarihte hizmetin önünü kesmemek için tüm yetkiyi verdik. Hayırlı, uğurlu olsun dedik. O gün alınan karar doğruydu, bugün bu karar yanlış mı? Eyvallah saygı duyarım. Bu ne yaman çelişki... Diyorsunuz ki siz bu kararı uygulamayın. Bu kararın iptalini istiyorsunuz. Ama devlette devamlılık esastır. Bugün Akhisar Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakına geçti. Geçmişte alınan kararları Sayın Besim Dutlulu Başkan iptal mi etti? Farklı yerdeki belediyeler, geçmişte alınan kararları iptal mi etti? Bu doğru olmamıştır. Ama tabi ki meclisin de hakkıdır. Böyle bir önerge verebilirler. Bu 2014 yılındaki kararı biz değil, AK Parti Belediyesi ve Meclisi almıştır. Biz bu kararı düzelteceğiz. Bizler Saruhanlı için bir seçim yapmamız gerekiyor. Ya para yok diyerek oturacağız, dönemin sona ermesini bekleyeceğiz. Ya da arsa, arazi satışı ve kredi gibi yollarla belediyeye gelir elde edip hizmete devam edeceğiz. Bizler Millet İttifakı olarak Saruhanlı'ya hizmete devam yolunu seçtik. Hizmetin önünü kesenleri halkımıza bir bir anlatacağız. Birileri mutlaka rahatsız olacak. Bin 500 öğrenci kapasiteli üniversiteden, kilit parke üretim tesisinden, mıcır ocağından, ova yolları ıslahından, tarımsal pompalardan, Apak Zeytin alım tesisinden. Halitpaşa sanayi sitesinden, Develi kapalı pazaryeri ve işyerinden, Gökçeköy meydanından, tören alanından, sosyal tesislerden. Her şey çok güzel olacak, hiç merak etmeyin. Bizler Millet İttifakı olarak aynı şevk ve heyecanla çalışacağız. Birlik ve beraberliğimiz bozmadan Saruhanlımıza hak ettiği hizmetleri yaşatacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Takdir sizlerini takdir Saruhanlı halkınındır. Konuyu Plan ve Bütçe komisyonunda görüşelim. İptali gerekiyorsa, yenisi alınması gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın. Biz bu kararı iptal ederiz. Millet İttifakının oylarıyla yeniden güncelleriz. Saruhanlı'ya hizmete devam ederiz."



Oy çokluğuyla kabul edildi

Saruhanlı Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinin 06.08.2021 tarihli "2014 tarih ve 74 sayılı Belediye Meclis kararı, varsa önceki dönem belediye meclisinde alınan benzeri diğer yetki devir kararlarının tamamının ve eklerinde satışına karar verilen taşınmazlara ilişkin kararın iptal edilmesi, bundan sonra belediye başkanlığınca satışına karar verilen taşınmazların ada, pafta ve parselleri ile güncel rayiç bedellerin her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere meclise getirilerek satışının yapılması" ile ilgili önergesinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden Esat Haçin'in haricindeki diğer üyelerin red oyuna karşılık, Millet İttifakı Meclis üyelerinin onayı ile oy çokluğuyla karar verildi.

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