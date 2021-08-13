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Manisa FK tarihi sınavda

DHA

Manisa FK tarihi sınavda


MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de geçen sezon namağlup şampiyon olarak tarihe geçen Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'deki ilk sınavına yarın çıkacak. Siyah-beyazlı ekip sezon öncesi yenilenen kadrosuyla yarın İstanbulspor'a ilk hafta maçında konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak 90 dakikayı Kadir Sağlam yönetecek. 
Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e yükselme hedefiyle iddialı bir kadro kuran Manisa ekibi, transfer döneminde Dever Orgill, Andre Sousa, Leon Sever, Nino Kouter, Guevin Tormin, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Özgür Çek, Veli Çetin, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Birkan Tetik, Bedirhan Altunbaş gibi isimleri renklerine bağladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa
2021-08-13 11:10:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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