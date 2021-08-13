Yaralı baykuşu hayvansever kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hayvansever yolda yürürken yaralı olduğunu fark ettiği baykuşu ilk olarak veterinere götürdü, tedavisinin ardından da doğaya salarak hayatını kurtardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Ferit Avcı, iş yerinde çıktıktan sonra eve gittiği sırada yol kenarında uçamayan bir baykuş fark etti. Baykuşun yanına giderek yakalayan Avcı, ilk olarak muayene edilmesi amacıyla veterinere götürdü. Burada yapılan kontrollerde baykuşun bacağında ve kanadına saçma isabet ettiği belirlendi. Veterinerde vücuduna isabet eden saçmalar çıkarılması sonrası baykuş tedavi altına alındı. Veterinerdeki tedavileri tamamlanan yaralı baykuş bir müddet veteriner kontrolünde Ferit Avcı tarafından beslenerek yeniden sağlığına kavuşturuldu. Tedavisi tamamlanan baykuş daha sonra doğaya salındı.

Baykuşu ilk gördüğünde uçamadığını fark ettiğini söyleyen hayvansever Ferit Avcı, "Çalıştığım işyerinden çıkıp eve giderken, yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kuş gördüm. Kuş uçamıyor ve yürümekte zorlanıyordu. Aracımı durdurup kuşun yanına gittim. Kuş çaresiz ve güçsüzdü. Kuşu yakalayıp, baktığımda bacağında ve kanadında kan izleri vardı. Koliye koydum ve eve geldim. Evde su ve pişmiş durumda olan tavuk etini parçalayarak verdim. Hem yemek yedi, hem de suyu içti. Baykuş kendine geldi. Daha sonra veterinere götürdüm. Veteriner kanat ve ayağında saçma olduğunu söyledi. Büyük bir ihtimalle avcılar tarafından vurulmuştu. Veteriner ayak ve kanadında bulunan saçmaları çıkardı, tedavi için ilaç verdi. Evde bir hafta baktım, tedavilerini yaptım. Bir hafta sonra sağlığına kavuşan baykuşu, aldığım yerde doğaya bıraktım. Bir süre yürüyen baykuş uçarak gözden kayboldu" dedi.

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