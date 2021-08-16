Tır motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmirAnkara D300 karayolu Sandal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönüne seyir halinde olan İlhan A. idaresindeki 26 VT 088 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Onur Y. (21) idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Y. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seyfi Y. (19) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki genç Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza sebebi ile trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.